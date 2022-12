Los más grandes diseñadores de alta costura del siglo XX, en el Museo Cruz Herrera de La Línea

La exposición Vísteme: de la Alta Costura al Arte, 90 años de historia de la moda se ha inaugurado este sábado en el Museo Cruz Herrera de La Línea con casi un centenar de prendas de vestir pertenecientes a la colección privada de Fernando Saavedra, comisario de la muestra y patrono de la Fundación UIMP Campo de Gibraltar, las cuales transportan al visitante hasta el nacimiento de los grandes diseñadores del siglo XX, que han dejado su huella creativa en trajes exclusivos y artesanales.

La muestra plantea un atractivo recorrido -sorteando los propios cuadros de José Cruz Herrera- por la historia de la alta costura, de la mano de los más prestigiosos creadores internacionales. Las piezas reflejan los cambios en las tendencias y en la evolución de los materiales para su producción a lo largo del último siglo. La belleza, el cuidado en su creación y la exclusividad de los trajes, convierten la exposición en una combinación de moda, arte y cultura.

"Hasta hace pocos años, la moda era considerada algo superficial y frívolo, una especie de proliferación sin importancia de deseos artificiales. Hoy todas las actividades que giran alrededor de la moda y de su difusión y puesta en escena constituyen campos de una gran importancia, no sólo económica, sino también artística y cultural", explica Fernando Saavedra. "El nacimiento de la moda coincide con el capitalismo, o sea, con el consumismo que, desde hace tiempo, es una actitud frente a la vida. Asimismo, el arte ya no se puede desvincular del comercio, hecho del que tampoco reniega", añade el coleccionista y comisario.

Esta actividad se desarrolla dentro de las actividades organizadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con motivo de la celebración del 90 aniversario de su creación. Está previsto que la muestra permanezca en La Línea un año, renovándose por completo cada temporada.

A la inauguración han asistido, entre otras personalidades, el alcalde del municipio, Juan Franco, el delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Campo de Gibraltar, Juan José Sanz, y las concejalas Encarni Sánchez y Raquel Ñeco, además de Mercedes Corbacho, directora del museo.

Evolución de la mujer a través de la moda

Un amplio y cuidado conjunto de trajes de gala femeninos acerca al público a las grandes joyas de la moda internacional. Esta muestra documenta con una estética cuidada la evolución de la mujer a través de sus vestidos, pasando de las grandes damas de los años 30 hasta el vestuario actual.

Refleja, asimismo, los cambios experimentados por las tendencias de moda en cuanto a materiales y producción de prendas a lo largo de los últimos 90 años; además de ser un reflejo de los movimientos estéticos y culturales de la época, en la que se crearon las diferentes piezas seleccionadas.

En el Cruz Herrera puede admirarse, por ejemplo, un vestido de 1932, con cola, espalda de gran escote adornado con gasa bordada y sartas de cristal blanco y strass, confeccionado en terciopelo de algodón, de Augusta Bernard, o un traje de noche de 1953 para presentación en sociedad, de tul ilusión blanco, escote barco y falda con cuatro capas, de Isabel Lines.

Se da la circunstancia de que el pintor linense José Cruz Herrera fue un excepcional analista de la moda femenina a través de sus cuadros, por lo que esta exposición de alta costura se enriquece con la cercanía de sus obras.

"Los años treinta, marcados por el ascenso al poder del genocida Hitler en 1933, inquieta al ambiente político y social y, como forma de negar esta trágica realidad, los modistos intentaron revivir la opulencia de las décadas anteriores, aunque fue un intento fallido, ya que en 1940 el poder nazi hace sucumbir a París, con lo que la capital de la moda se vistió de uniforme y colores grises. Una vez finalizado el conflicto en 194,5 nuevamente se busca el brillo y la grandiosidad de años pasados: la melena soignè, estilo Marilyn Monroe, desplazó los moños y sombreros de los cuarenta y un verdadero delirio por las pieles finas, cachemiras y joyas se extendió por la Vieja Europa", detalla Saavedra sobre estos apasionantes años.

"A mediados de los cincuenta, aparece el estilo Beatnik, ligado a la música rock importada de Estados Unidos con iconos como Bill Haley y Elvis Presley. Y los Beatles crean una muy particular moda de melenas largas y botas en punta con un pequeño tacón desafiando lo rígidos cánones a los que los jóvenes estaban sometidos. En esta década podemos decir que la moda no solo gira en torno a damas y caballeros, sino que se adapta a los adolescentes. El New Look de Christian Dior contrasta por completo con las formas austeras y simples de los años de guerra y es tomado como un símbolo de esperanza y prosperidad en la posguerra. Comienza el culto a la belleza", resume el comisario.

La exposición cambiará en marzo de 2023, con diseños que evidencien la conquista de los derechos de la mujer; en junio, habrá un monográfico de trajes de novia y, en octubre, se dedicará a España y Balenciaga, con vestidos de las principales firmas nacionales.

Los más grandes diseñadores

Desde este sábado, se exponen en el Museo Cruz Herrera diseños de Cristóbal Balenciaga, reconocido como el arquitecto de la moda; la sobriedad de Coco Chanel; el New Look de Christian Dior; Edith Head; la elegancia intemporal de Jacques Fath; el estilo arquitectónico de Gianfranco Ferré o piezas de creadores más actuales como Armani, que contrastan con un estilo más minimalista. Pertegaz, Isabel Lines, Pedro Rodríguez, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Mainbocher, Louise Boulanger, Elio Berhanyer, entre otros, también están representados en esta muestra. La pieza más moderna es un vestido de Carolina Herrera del año 2019.

La exposición, que ya ha recorrido algunos puntos de la geografía española, destaca el trabajo artesanal que implica la realización de muchas de estas prendas, confeccionadas con la mínima intervención de la máquina de coser. Son auténticas joyas creativas, realizadas con la perfección de un artesano.