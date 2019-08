La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Pepe Gallego (Artista)

Nació en La Línea el 9 de febrero de 1942. Hizo sus estudios primarios en el colegio La Velada y estudió bachillerato en el antiguo Instituto Laboral Diego de Salinas de la calle Carboneros. Más tarde asistió a la Escuela de Arte y Decoración León XIII de Málaga.

Terminados sus estudios, trabajó en la decoración del Hotel Marbella Hilton y varios más de la misma cadena, como el Orly Hilton y el Barcelona Hilton. También ha decorado diversos pubs, cafeterías, tiendas y discotecas por toda la costa. En La Línea, Póker-2, Flash, la Escocesa, Bolsos Eva y Aloha, entre otros.

De niño ayudaba a su padre a confeccionar carrozas para la Cabalgata de la Velada y Fiestas. Con 16 años se independizó y comenzó a construir aquellas fastuosas carrozas en solitario con bastante éxito, obteniendo 5.000 pesetas y una subvención de la delegación de Festejos con su primer premio. Además, Gallego contaba casi siempre con el patrocinio de Almacenes Mérida.

A principios de los ochenta, se encargó de construir el escenario de la coronación de las reinas de la Velada, emulando los arcos del portal de entrada a la feria en el Paseo de la Velada. Más adelante representó, ya en tres dimensiones, distintos edificios y monumentos españoles: el Patio de los Leones de la Alhambra, la Plaza de España de Sevilla, la Puerta Tierra de Cádiz, la Ermita del Rocío, la Mezquita de Córdoba, etc.

Bordó tapices durante un tiempo para encargos que le llegaban de Rodas, y recibió lecciones de pintura de José Cruz Herrera. Gallego es un artista plástico en pintura y acuarela donde destacan la luz y la figura y el rostro humanos.

Su primera exposición colectiva fue junto a Jesús Moreno y María Rosa González en la Unión Deportiva. Luego vendrían otras muchas, la mayoría en solitario, en sitios como el Círculo Mercantil o la Casa de la Cultura. Ha expuesto además en Ceuta y Gibraltar. Últimamente, en la terraza de Vogg, con cuadros llenos de luz y misterio de sus recientes viajes a la India y a Marruecos.

Ahora, ya jubilado y con mucho tiempo por delante, se va a dedicar más a pintar, que siempre ha sido su gran pasión.

José Gallo Cortés 'Joselete' (Cantaor)

Nació el 29 de Marzo de 1950 en La Línea de la Concepción. Está casado con Gertrudis González Arias. Es hijo de Joselete, el Cortés de San Roque y de Encarna La Garrina. Desde muy pequeño empezó ganándose la vida de camarero en la Costa del Sol.

Empezó en el Platero de Marbella con Cancanillas. En Madrid hubo una época que estuvo contratado en algunas salas de fiestas, como la de Caracol y Sierra Morena. A final de los años 60 actuaba en Torremolinos con Carrete en Las Cuevas.

Poco después de la inauguración de la sala de fiestas La Pagoda Gitana fue contratado por Roque Montoya Jarrito. En aquella sala alternó con un gran plantel de artistas muy conocidos. Entonces trabajaba de camarero en el hotel Don Pepe de Marbella, profesión ésta que alternaba con la de cantaor.

También en esa época, de forma circunstancial, le canta a Lola Flores en el tablao que ésta tenía en Nueva Andalucía. A mediados de los años setenta estuvo trabajando en diversas salas de fiestas de Torremolinos, como el Madrigal y las Cuevas con el Charro de Málaga. También ha estado cantando en algunos países como Ecuador y Marruecos.

Le cantó a Solera de Jerez sobre 1996. Entre muchos artistas, le ha cantado a Antonio Canales y a la Pavón. Sobre 1995 realiza gira por Casablanca con el cuadro flamenco de El Pinto. Su única grabación discográfica la realizó en un single que no se comercializó, ya que era para promoción del turismo de la costa. Constaba de un pasodoble dedicado a Málaga y una rumba. A final de los años noventa emprendió gira con el cuadro flamenco en El Cairo.

Los últimos meses del año 1999 estuvo cantando con el bailaor Mariano en Nueva York. Joselete es un cantaor que se siente más a gusto en los cantes de ritmo, en los tangos, alegrías, soleá, bulerías. También ejecuta fandangos de varios estilos y la malagueña, pero fundamentalmente la de Enrique El Mellizo. Entre sus ídolos, Antonio Mairena y Manolo Caracol. Actualmente va con su cuadro flamenco recorriendo salas de fiestas y los tablaos flamencos de la Cosa del Sol donde reside desde hace años en la ciudad de Fuengirola.

Aurelio 'Yeyo' Gálvez Pozo (Futbolista)

Aurelio Gálvez Pozo, Yeyo, uno de los mejores jugadores que ha dado La Línea de la Concepción en toda la historia, murió el lunes 7 de junio de 2010 por la noche en Jerez de la Frontera, donde residía desde hacía muchos años. Yeyo tenía 75 años y había nacido en 1935.

Todos los que lo vieron jugar aseguran que se trata de uno de los mejores jugadores de la historia de la Balona por su calidad, algo muy difícil en aquellos tiempos de malos campos, balones complicados y botas inadaptables.

Era muy técnico; tenía una clase comparable a la que jugadores de Primera división de hoy día. Su único defecto, por buscarle alguno, era el juego aéreo. Sólo marcó un gol de cabeza en toda su carrera y porque la pelota le rebotó.

No tuvo la suerte debida. Fue al Barcelona y gustó pero no se quedó finalmente en el primer equipo. Podía haber sido futbolista de Primera división por sus extraordinarias cualidades, pero no pasó de militar en la categoría de plata. Yeyo comenzó a jugar en la Balona en la temporada 1952-53, con el equipo en Segunda división y cuando aún no había cumplido los veinte años. Aquella campaña, el presidente blanquinegro era Antonio Belizón y el entrenador, Cabo.

Yeyo compartió plantilla con Gómez Carrillo, Cachaza, Gallardo, Xirau y Yonete, entre otros muchos inolvidables. Luego siguió un año más en el equipo de su pueblo, pero se marchó a Barcelona precisamente el año en el que la Balona descendió a Tercera tras seis temporadas en Segunda. Tras varias temporadas fuera de la ciudad, incluida la 1957-58, en la que militó en el CD Málaga y las dos anteriores en el Ceuta, regresó a la Balona en Tercera después de dos años en el San Fernando y luego, en la 62-63 se fue al Jerez Industrial, donde se retiró poco después. Yeyo seguía manteniendo contactos con su ciudad natal. De hecho, visitaba La Línea con mucha frecuencia y asistía a las convivencias de veteranos balonos que se celebraban en la sede de la peña El Águila Real.