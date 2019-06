La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Eficacio (Grupo musical)

Eficacio nació como grupo en el año 2000, después de la primera disolución temporal de la Blandi Blus Band. Diego Fernández y Fofe decidieron quedarse para tocar temas de Diego. A ellos se les unieron Santiago Carrasco, que después del proyecto de la Averia Dupón se volvió a interesar por la música. Con ellos, Abraham, como primer bajista. Así tomó forma Eficacio. Poco después se unió Israel Jiménez debido en parte a la baja de Abraham, que se fue a Granada.

Eficacio empezó a componer canciones e interpretarlas en directo por muchos lugares de La Línea. Los Montaitos fue una pieza clave y allí actuaron cada cuatro o cinco meses durante años. Fuera del pueblo llegaron a ser finalistas en el concurso de bandas de Manilva y en otro concurso de Algeciras. Tocaron en la Honkey Town.

El grupo alcanzó unos cuarenta temas de repertorio, ayudado a veces por Ana, una chica que prestó su voz en alguna que otra actuación.

La voz era clave para el grupo y no alcanzaron a lograr un cantante fijo hasta que en 2007 Carlos Zorrilla volvió de Alemania y decidió cantar con ellos. Entonces, el grupo cambió por completo; esa voz potenció el rock en muchos aspectos grunge-pop…, siempre en español. Las canciones de Diego empezaron a dejar paso a nuevas composiciones en las que todos aportaron; a veces uno hizo la letra, otra vez alguien trajo algo en la cabeza… tres acordes mal puestos… Se utilizó muchísimo la improvisación para la composición.

En el verano de 2009, se grabó el primer EP de Eficacio, en Hortichuelas bajas, en los estudios de Grabagrabahey, donde además de calor y buenas playas, se vivieron tres días de encierro musical. De allí salieron cinco temas colgados al completo en Myspace (www.myspace.com/efikacio), más otros grabados con los medios que tenían.

El tío de las calentitas (Vendedor ambulante)

Por los años 60 ya había desaparecido de las calles de La Línea el vendedor callejero de las calentitas, estas grandes tortas gachosas a base de harina de garbanzo, aceite de oliva y sal, cocida al horno, que se confeccionaba en una bandeja circular de hierro de unos 80 centímetros de diámetro y siete de grueso, cubierta con una tapadera de bisagra en el centro para poderse abrir con facilidad por los bordes. Las populares calentitas se vendían sobre esta misma bandeja, donde se troceaba con un cuchillo de filo semicircular.

En la vecina Gibraltar, el vendedor de las calentitas, casi siempre se encontraba con su rica mercancía en el popularísimo Petit Bar, en calle Real. En La Línea, estos vendedores acostumbraban a recorrer nuestras calles, portando la bandeja sobre la cabeza que protegía con una gorra de plato, para evitar el calor de la bandeja, sobre el hombro llevaban colgado un caballete plegable sobre el que descansaba la bandeja, cuando había de despachar a algún cliente, completando el atuendo un delantal blanco, la cuchilla en la otra mano y un recipiente con pimienta para espolvorear, el trozo de torta que había comprado.

En mi infancia, recuerdo que había uno que se instalaba en el zoco de la calle de Las Flores. Tenía un aspecto bastante poco limpio, la gorra de plato en la que posaba la bandeja, seguro que no se le caía de la pringue que tenía la parte superior de la mencionada gorra. El delantal no se sabía de que color fue al principio y la bandeja, pues más de lo mismo. No era de extrañar que el tal vendedor de las calentitas llamara la atención de las gentes, y muy especialmente de la chiquillería, máxime cuando se pregón de “¡Caliennnnt...!” les invitaba a preguntarle en forma picarona, “¿Cómo esta tu… hermana?” Pregunta que como ya pueden ustedes imaginar, tenía la respuesta contundente por parte del pobre vendedor burlado, que por cierto tenía muchísimo mal genio.

Al parecer el origen de este tipo de torta llamada calentita, que en el diccionario significa, acabado de hacer, vino a La Línea procedente de Gibraltar, donde a su vez la llevaron los malteses, que desde muy antiguo habitaban en la vecina ciudad.

El Lotery

Personaje muy popular en el último tercio del siglo XX. Había nacido en La Línea y se llamaba Cecilio, aunque le decían Cilio. Vivió muchos años en el patio de Juan Farrés, en la Plaza de la Constitución, donde ahora se encuentra el Café Puerta del Sol. En su juventud fue guía y en los últimos años de su vida se hizo lotero. Pregonaba en inglés, idioma que conocía, de ahí su apodo o sobrenombre, El Lotery.

Su padre se llamaba Agapito, por lo que muchas gentes le conocían por el nombre de su padre, que era dueño de un coche de caballos, con parada en la antigua Explanada, hoy Plaza de la Constitución. Tuvo dos hermanos; el menor se llamaba Alfonso. Era una persona muy risueña y siempre dando bromas. Fue un ser muy querido por la mayoría de las gentes que le conocían, por su carácter afable y simpático.