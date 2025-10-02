La Línea elimina el pago de la zona azul los sábados por la tarde con la aprobación definitiva de la ordenanza de movilidad

El Ayuntamiento de La Línea ha aprobado definitivamente en el Pleno celebrado este jueves la ordenanza municipal de movilidad, que introduce cambios relevantes para los vecinos, entre ellos la supresión del pago en la zona azul a partir de las 14:00 de los sábados. La medida busca dinamizar el centro de la ciudad y facilitar la rotación de vehículos en las zonas de mayor demanda.

La norma, que salió adelante por unanimidad, también permitirá a los residentes con vehículos de renting o leasing registrar sus matrículas en la base de datos municipal para acceder a los mismos beneficios que el resto de vecinos.

El alcalde, Juan Franco, destacó que la ordenanza constituye “un nuevo modelo de gestión del aparcamiento que dará respuesta al reto de absorber los 4.000 vehículos que entran cada día desde Gibraltar y potenciará el uso de los aparcamientos disuasorios”.

En el pleno también se aprobó una modificación presupuestaria por suplemento de crédito, por un importe de 5,49 millones de euros, que se destinarán en su mayor parte al plan director de saneamiento (3,5 millones), además de sentencias judiciales y liquidaciones de obras ya ejecutadas. La medida, defendida por el alcalde como una operación “puntual que no compromete los presupuestos futuros”, fue aprobada con la abstención del PSOE y del PP.

El pleno dio luz verde también a un reconocimiento extrajudicial de crédito 3/25, por valor de 310.000 euros, destinados en un 86% al suministro eléctrico de edificios municipales. La oposición votó en contra alegando mala gestión administrativa, mientras que el equipo de gobierno defendió que se trata de un mecanismo legal y excepcional que garantiza la cobertura de servicios esenciales.

Juan Franco subrayó al término de la sesión que, pese a ser un pleno corto, “ha sido importante y con contenido”. Destacó especialmente la inversión de 3,6 millones de euros en obras de alcantarillado y la utilidad de la nueva ordenanza de movilidad “para favorecer tanto a vecinos como a quienes visitan la ciudad”.