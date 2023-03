La Línea pierde el histórico edificio Cordones, la casa burguesa de la calle Sol

La demolición del histórico edificio Cordones ha generado controversia en La Línea. La piqueta ha comenzado a trabajar sobre la casa burguesa del número 28 de la calle del Sol, una fachada con ladrillo visto de estilo anglosajón que era el único ejemplo de su tipo que quedaba en la ciudad.

Protección Histórico Linense ha denunciado esta demolición, unas protestas a las que se ha unido Izquierda Unida. "Es un día triste para la arquitectura residencial típica de La Línea, ya que se está procediendo a la demolición total de la casa burguesa de la calle del Sol número 28", lamentó la asociación.

"Esta vivienda actualmente no cuenta con ningún tipo de protección en el PGOU vigente de 1985 (refundido en 1992)", explicó Protección Histórica Linense. "En el nuevo catálogo de edificios de protección firmado por el estudio Seguí para el nuevo PGOU de 2017, la casa fue incluida para ser conservada su fachada, debido a su interés al tratarse del único ejemplo de ladrillo visto en el municipio de clara influencia anglosajona. En los siguientes avances del PGOU, el catálogo siguió adelante, pero en uno de los últimos períodos de alegaciones, la propiedad alegó su exclusión del catálogo al considerar que tenía un derecho de demolición del año 2015, y al no aprobarse definitivamente el PGOU, el trámite de ampliación para impedir las demoliciones frenadas por dos años no podían seguir negándose".

"Desde PHL hicimos una instancia al Ayuntamiento en la que por un lado somos conocedores de las medidas legales pero, por otro, al no estar aprobado definitivamente el catálogo, mostrábamos nuestro rechazo y desilusión por no poder al menos conservar la fachada del edificio para ser integrada en el nuevo edificio que se haga. Consideramos que en estos tiempos perder la arquitectura típica residencial del siglo XIX es una pérdida de valor incalculable para el casco urbano tan heterogéneo que crearon los fundadores", señalaron desde la asociación, que consideran que "modernidad y tradición pueden convivir perfectamente".

Izquierda Unida

Para Izquierda Unida, la demolición de la casa Cordones se trata de una "pérdida irreparable" y que habla "de la pésima gestión del Ayuntamiento con el Plan General de Ordenación Urbana".

Fran Dorado, candidato de IU a las próximas elecciones, reclama que el Ayuntamiento "defienda con uñas y dientes todos aquellos edificios y lugares que por cuya importancia histórica, calidad arquitectónica, interés cultural o belleza, deben y merecen ser conservados".

"No podemos permitirnos el lujo de perder ni un solo edificio histórico más", lamenta. Y advierte que "ayer fue la casa natal de Cruz Herrera, la villa de los Carrera o la villa San Juan, hoy el edificio Cordones, pero mañana será el Cine Imperial o el Cine Levante".

Dorado lamenta que "el Ayuntamiento no esté siendo capaz de defender el patrimonio que está en sus manos y en su competencia defender. Reformar la Plaza de Toros con dinero europeo está muy bien, pero no olvidemos que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC) y está protegido por el Estado" apunta Dorado. "Las casas burguesas, los restos de patios de vecinos, los antiguos cines de la ciudad, la almadraba, son competencia del Ayuntamiento proteger y promover su restauración y observamos como se muestran incapaces o desganados de hacerlo".

Dorado considera que "la falta de voluntad del gobierno municipal la suplen la buena voluntad de los propietarios, como se ha comprobado en restauraciones recientes, y sobre todo la admirable labor voluntaria de asociaciones como Protección Histórica Linense, a la que agradecemos todos sus esfuerzos para evitar el derribo".