Ecologistas y vecinos de La Línea denuncian la “tala injustificada” de un pinar en las obras del nuevo paseo marítimo de Poniente

La imagen del nuevo paseo marítimo de Poniente, en La Línea de la Concepción, ha despertado indignación entre colectivos sociales y vecinales. Las organizaciones Agaden–Ecologistas en Acción y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavi) denuncian la tala de decenas de pinos adultos y sanos en el entorno de las obras del futuro centro comercial Marina Alcaidesa, promovido por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA).

Según aseguran, la intervención ha supuesto la eliminación de un pinar maduro con sotobosque, un pequeño ecosistema urbano “de alto valor ecológico y biodiversidad”. “Se ha destruido un pulmón verde que ha tardado décadas en consolidarse, y que ofrecía sombra, equilibrio climático y refugio a fauna urbana”, lamentan.

Desde Agaden recuerdan que solicitaron formalmente el proyecto de obra a la APBA, pero aún no han recibido respuesta, algo que interpretan como una “falta de transparencia institucional”.

Por su parte, Flavi ha iniciado un procedimiento para acceder a la información pública en el Ayuntamiento de La Línea, con el fin de conocer si la tala contó con los informes técnicos preceptivos, tal como exige la ordenanza municipal sobre arbolado urbano. Dicha norma obliga a emitir un informe técnico por parte de la bióloga municipal, tanto para suelos públicos como privados.

“Nos preocupa enormemente que se repita un patrón ya visto en otras actuaciones, como ocurrió con las obras del nuevo supermercado Mercadona, donde también se eliminaron árboles sanos por simple conveniencia constructiva. El arbolado urbano no puede tratarse como un obstáculo, sino como un elemento a proteger”, advierten ambas organizaciones.

Tanto Agaden como Flavi recuerdan que La Línea sufre un grave déficit de zonas verdes, un problema que —según un estudio internacional reciente— tiene un impacto directo en la salud pública. Por eso consideran “inaceptable” eliminar espacios verdes consolidados en lugar de integrarlos en los desarrollos urbanos.

A la denuncia medioambiental se suma la queja por la opacidad de las administraciones. “En otros municipios, los informes de tala o apeo de árboles son públicos y están disponibles en las páginas web municipales. Aquí, obtener un solo documento cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Así no se puede presumir ni de transparencia ni de participación”, señala Alfonso Torres, presidente de Flavi.

Ambos colectivos advierten que aún quedan ejemplares de pino en la zona afectada y piden a las administraciones que eviten repetir el mismo destino que los ya talados. Reclaman “responsabilidad, transparencia y respeto hacia el patrimonio natural de la ciudad”.

Un macroproyecto de 15 millones junto al puerto deportivo

Las obras del centro comercial Marina Alcaidesa, iniciadas el pasado mes de marzo, suponen una inversión superior a 15 millones de euros y la creación de numerosos puestos de trabajo. El proyecto, presentado oficialmente durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur), contempla 15.000 metros cuadrados repartidos entre restauración, supermercados, ocio y gimnasio.

El complejo contará con 7.500 m² de zona comercial, 1.600 m² para gimnasio, y 1.300 m² para restaurantes y cafeterías, además de 8.500 m² de zonas verdes y 1.300 plazas de aparcamiento, de las cuales 100 estarán destinadas a autocaravanas.

Sin embargo, los colectivos denuncian que esas futuras zonas ajardinadas no pueden justificar la pérdida de un pinar consolidado que, durante años, actuó como uno de los pocos refugios naturales en el frente litoral de La Línea.