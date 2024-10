La Diputación de Cádiz gestionará sus residencias de ancianos a través de un nuevo organismo autónomo

Algeciras/Un organismo autónomo dependiente en su totalidad de la Diputación de Cádiz se encargará de la gestión de las dos residencias de mayores que a día de hoy se encuentran gestionadas por la institución provincial, en la capital y en El Puerto de Santa María, y de una tercera pendiente de inaugurarse en La Línea de la Concepción. Esta es la clave de bóveda del acuerdo alcanzado a comienzos de este mes por el PP y La Línea 100x100 para mantener el pacto de gobierno en la Diputación, tras el amago de ruptura esbozado por el partido linense bajo el argumento de que los populares no estaban cumpliendo sus compromisos.

La polémica entre las dos formaciones es consecuencia del retraso en la apertura de la residencia de ancianos construida por la Diputación en la barriada linense de Santa Margarita, cuyas obras están a punto de finalizar. Pasado año y medio de mandato entre los dos partidos, este centro, con 40 plazas para mayores dependientes y 30 más para estancias diurnas, no ha abierto sus puertas.

El problema no es tanto presupuestario como de modelo de gestión, según fuentes conocedoras del acuerdo. Las residencias de la Diputación en Cádiz y El Puerto de Santa María cuentan con unas 100 plazas entre ambas y su coste anual asciende a alrededor de 15 millones de euros: a razón de 150.000 euros por anciano y año. Los números no cuadran y de lo que se trata ahora es de no repetir en la residencia de La Línea los mismos errores de sobrecostes.

La creación del citado organismo autónomo -como entidad de derecho público, pero regida por el derecho privado- evitará la externalización del servicio (como si han hecho otras diputaciones, como la de Málaga) y lo mantendrá en manos públicas. La fórmula pactada por PP y La Línea 100x100 trata de ajustar los gastos, logrando a su vez que los residentes tengan unas mejores prestaciones que las actuales. Non multa sed multum: no es tanto la cantidad como la calidad. De mantenerse el sistema actual, el presupuesto anual conjunto para las tres residencias se elevaría hasta 25 millones de euros, una cantidad absolutamente inasumible.

La parte más controvertida del plan son los más que probables ajustes laborales y salariales, ya que los empleados de las dos residencias, según las fuentes consultadas, gozan de unas retribuciones muy por encima de las de los trabajadores del sector. El efecto de esta circunstancia es doble: el bloqueo de las ofertas de empleo público para cubrir las vacantes existentes, al no haber disponibilidad presupuestaria, y la contratación de personal con carácter temporal para cubrir las vacantes.

"O esa residencia de ancianos entra en funcionamiento antes de que acabe este año o adiós al pacto con el PP", advirtió Vidal

Las fuentes indican que el objetivo es lograr una adaptación, una salida o una recolocación en otros puestos de los trabajadores con mayores salarios, al tiempo que los temporales pasen a tener la condición de laborales indefinidos, dos pasos a dar en paralelo para lo que, admiten, habrá que negociar con los sindicatos más pronto que tarde. No en vano, los dos socios llevan con sumo sigilo los detalles en torno a la creación de ese órgano autónomo.

Los presupuestos de 2025, la clave

Las pautas de este proceso las marcará la elaboración y aprobación de los presupuestos de la Diputación de 2025, donde cada proyecto debe tener su reflejo en cifras. La Línea 100x100 confía en que la residencia de ancianos de Santa Margarita esté operativa antes de final de año o, como muy tarde, en los primeros meses del que viene, por lo que la aprobación de las cuentas provinciales dependerán de que reflejen una partida para abrir y mantener operativo el centro.

Javier Vidal, vicepresidente segundo de la Diputación y voz autorizada de La Línea 100x100 en la institución, ya lanzó en una entrevista concedida a esta redacción -publicada el pasado 1 de octubre- una advertencia de ruptura al PP si no cumplía con lo firmado: “Tengo que decir que el PP está siendo serio y está cumpliendo todos sus compromisos, excepto uno que para nosotros es vital. Me estoy refiriendo a la residencia de ancianos de La Línea, un centro que ya está construido, cuya apertura está incluida en el pacto que firmamos con el PP, pero que sigue sin ponerse en servicio. En este punto le voy a ser muy claro: o esa residencia de ancianos entra en funcionamiento antes de que acabe este año o adiós al pacto con el PP. Al menos, si no se produce esa apertura, yo personalmente trasladaré a la asamblea de mi partido que el PP está incumpliendo el pacto que firmó con nosotros. Ahí no vamos a ceder porque hay mucha gente en La Línea y en la comarca esperando que ese centro entre en funcionamiento. Hace unos meses se nos trasladó que se iba a abrir, pero nada. Nos da igual si su gestión es solamente pública o si se subcontrata a una empresa, solo queremos que se abra este mismo año y que funcione igual que lo hacen otras residencias de ancianos que gestiona la Diputación en el resto de la provincia”.

El pasado día 21, la dirección de La Línea 100x100 informó a su asamblea de militantes de los detalles del acuerdo con el PP respecto a la apertura de la residencia mediante la fórmula del organismo autónomo y, la próxima semana, está previsto que dé traslado del compromiso a diferentes colectivos sociales de la localidad.