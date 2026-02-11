Varios detenidos en una operación de la Guardia Civil contra la logística y petaqueo del narcotráfico con registros en La Línea

Nuevo golpe de la Guardia Civil a las redes de apoyo logístico del narcotráfico. Varias unidades del Instituto Armado desarrollan este miércoles una operación contra el entramado de apoyo a las redes del tráfico de drogas con registros en fincas y domicilios, entre ellos en La Línea. Hasta el momento se han producido detenciones, sin que haya trascendido el número exacto de arrestos.

El operativo de las autoridades se ha desplegado por las localidades de Isla Cristina y Ayamonte, en Huelva; La Línea y Cádiz, así como por Ceuta y Sevilla. Unas ramificaciones que demuestran la capilaridad de las redes del narcotráfico por toda Andalucía.

Las redes de apoyo logístico se encargan generalmente de suministrar carburante (petacas) a las mafias del tráfico de droga para abastecer los motores fueraborda de las narcolanchas, habitualmente colocados de tres en tres o de cuatro en cuatro y con un consumo ingente de gasolina para mantener altas velocidades de navegación. Pero no son las únicas funciones. Una red de logística para el narcotráfico también puede suministrar equipos de comunicaciones, vehículos e incluso armamento, como la trama desmantelada recientemente por la Policía Nacional.