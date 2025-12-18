El cupón de la ONCE reparte 175.000 euros en La Línea

La suerte ha vuelto a sonreír a La Línea de la Concepción. El sorteo de la ONCE del miércoles ha repartido 175.000 euros. Francisco Javier González, vendedor desde 2014, vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros en la avenida Príncipe de Asturias, junto a la aduana con Gibraltar.

Al menos tres de los cinco afortunados son camioneros habituales que cruzan de España a Gibraltar en el paso a la colonia, según ha comentado Francisco Javier González, que se declaraba “muy contento” por haber dado el premio “y más en las fechas que estamos”, decía.

No ha sido la única alegría en la provincia. En Puerto Serrano, Isabel Orozco, vendedora desde 2018, vendió otros tres cupones premiados también con 35.000 euros, que suman 105.000 euros, en la calle Los Corrales del municipio de la Sierra de Cádiz.

El sorteo de este miércoles, que estaba dedicado al belén tradicional de barro, seña de identidad de la artesanía murciana, ha repartido su fortuna entre Andalucía, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes, 19 de diciembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 30 millones de euros.

Por su parte, la ONCE celebrará el próximo 1 enero su ya tradicional Sorteo Extra de Navidad que ofrece más de 53 millones de euros en premios con 90 premios de 400.000 euros en la primera categoría, 90 premios de 40.000 euros en la segunda categoría y otros 90 de 20.000 en la tercera.