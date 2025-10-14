Cae en La Línea con cuatro detenidos un clan familiar que blanqueó más de un millón de euros tras un alijo de hachís

Detenidas cuatro personas por delitos contra el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar. El núcleo familiar regentaba varios establecimientos comerciales en La Línea.

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en La Línea de la Concepción a cuatro personas por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales. Las detenciones se enmarcan en la operación Pana, una investigación conjunta que ha sacado a la luz cómo un clan familiar utilizaba varios comercios locales para lavar el dinero procedente del narcotráfico.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de La Línea, se inició en 2020 como una rama derivada de la operación River, en la que se desmanteló una red dedicada al tráfico de hachís responsable de un alijo en el que resultó gravemente herido un inspector de Policía en Algeciras. Tras aquella actuación, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectaron un aumento patrimonial injustificado en uno de los implicados, lo que dio origen a la nueva investigación.

Cuatro años de rastreo patrimonial

Durante los últimos cuatro años, los investigadores de la Udef de La Línea han seguido la pista del principal sospechoso, que había logrado acumular un patrimonio inmobiliario superior al millón de euros, además de poseer vehículos de alta gama y una embarcación náutica. Para dar apariencia de legalidad a sus bienes, la pareja del principal investigado figuraba como titular de varios establecimientos comerciales en La Línea de la Concepción.

Sin embargo, el análisis fiscal y financiero realizado por los agentes y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera no dejó lugar a dudas: los movimientos económicos y patrimoniales no se correspondían con la actividad declarada, y carecían de una justificación lícita.

Siete registros y un amplio despliegue policial

La fase de explotación de la operación se desarrolló el 1 de octubre, con un amplio despliegue que contó con la participación de la Udef de La Línea, el SVA de Algeciras y unidades especializadas como los Guías Caninos de la Policía Nacional y el grupo Medusa del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Se realizaron siete entradas y registros en distintos puntos de la ciudad, entre ellos un domicilio, una nave y varios locales comerciales, con el apoyo del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) para los accesos y aseguramientos.

El balance del operativo incluye la intervención de cuatro vehículos (uno de ellos de alta gama), una motocicleta de gran cilindrada, 8.000 euros en efectivo, más de 1.000 cajetillas de tabaco y 3.000 prendas falsificadas, valoradas en más de 75.000 euros. Además, se procedió al bloqueo de tres inmuebles, ocho vehículos y trece cuentas bancarias vinculadas a los detenidos.

Golpe al blanqueo en el Campo de Gibraltar

La operación Pana continúa abierta y se enmarca en el compromiso permanente de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado en el Campo de Gibraltar, una de las zonas más vigiladas del país en la ofensiva contra las redes del narcotráfico.