Cortes de agua en La Línea este 23 de octubre por obras en la red de abastecimiento

El próximo jueves 23 de octubre, parte de La Línea de la Concepción podría quedarse sin agua durante varias horas. El Ayuntamiento ha anunciado que la empresa concesionaria Aqualia llevará a cabo mejoras en la red de abastecimiento, lo que puede provocar reducciones de presión o cortes temporales de suministro en distintas zonas de la ciudad.

Las obras se concentrarán en la avenida de España, especialmente en el tramo comprendido entre las calles Sevilla y Castelar, y se desarrollarán entre las 8:00 y las 15:00. El objetivo, según ha explicado el Consistorio, es reducir el volumen de fugas en la red y mejorar la sectorización del abastecimiento, de manera que en el futuro las averías afecten a menos vecinos.

El Ayuntamiento ha precisado que los trabajos están supeditados a las condiciones meteorológicas, por lo que si el tiempo no acompaña se aplazarán hasta nuevo aviso.

Con esta actuación, Aqualia continúa su plan de mejora del sistema hidráulico linense, enfocado a minimizar las pérdidas de agua y garantizar un servicio más eficiente para toda la población.