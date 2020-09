La incidencia del coronavirus en la comarca es cada vez mayor, pero sigue siendo frecuente la presencia de personas que no llevan adecuadamente la mascarilla. En los últimos días, agentes de la Policía Local de La Línea adscritos al Mercado de La Concepción han impuesto varias sanciones por importe de cien euros a usuarios por no utilizar este elemento imprescindible en la actualidad. A los denunciados también se les ha invitado a abandonar el recinto por no cumplir con esta medida obligatoria desde hace algunas semanas.

El delgado de Mercados, Alejandro Azuaga ha insistido en su llamamiento a visitantes y clientes del Mercado para que "cumplan la normativa con el objetivo de evitar contagios, sobre todo en lo relativo al uso de mascarillas obligatorias".

Desde la delegación se recuerda que se han dispuesto todos los equipamientos necesarios para que las personas acaten lo establecido por las autoridades sanitarias como la dotación de gel hidroalcohólico, vallas de separación en los puestos de venta para mantener la distancia de seguridad y zonas de entradas y salidas para evitar aglomeraciones.

Este lunes también se han iniciado los trabajos de desinfección en el Mercado de La Concepción, medida que se llevará a cabo diariamente, de lunes a domingo. El objetivo es mantener las instalaciones en "perfectas condiciones higiénico-sanitarias y cumplir con los protocolos dispuestos en relación a la pandemia".

Azuaga ha confirmado que su delegación mantiene el compromiso para conseguir que todos los mercados de la ciudad, La Concepción, Mercalínea y Los Junquillos, sean espacios libres de Covid-19. Los trabajos iniciados ayer se están desarrollando por cuenta de la empresa externa de limpieza que presta servicio en el interior de las instalaciones.