Cooperación Alternativa acerca la realidad de Palestina con una jornada divulgativa en La Línea

Una jornada para la concienciación y la reflexión sobre el conflicto en Palestina. El Palacio de Congresos de La Línea ha acogido este martes la iniciativa Miradas desde Palestina, una jornada que ha unido el género documental con el fotoperiodismo y los testimonios para acercar al público a la realidad palestina desde la ética de la mirada, la memoria y el compromiso con los derechos humanos.

La jornada ha comenzado con la proyección del documental No habrá paz sin las mujeres, trabajo realizado por la periodista Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico, recoge los testimonios de mujeres palestinas e israelíes comprometidas con la paz. A través de entrevistas, se documentan sus estrategias de resistencia, diálogo y defensa de los derechos humanos en medio del conflicto. Tras la proyección, Patricia Simón compartirá claves de su trabajo y reflexionará sobre las narrativas necesarias en contextos de violencia, olvido y silencio institucional.

En la segunda parte, la fotoperiodista hispano‑palestina Maysun -con más de quince años cubriendo conflictos en Oriente Medio, los Balcanes, África y Centroamérica- y colaboradora de agencias como Agence France‑Presse (AFP) y European Pressphoto Agency (EPA) ha disertado sobre el poder del periodismo visual como herramienta de denuncia y defensa de la dignidad humana, con especial atención a su trabajo en Palestina.

En paralelo, se ha inaugurado la exposición Standing Still: Gaza’s Destruction and Hope, del joven fotógrafo gazatí Hamza Salha, cuyas imágenes documentan la vida cotidiana detenida entre los escombros de Gaza durante los bombardeos de 2024 y 2025. Una mirada íntima y contundente sobre la persistencia de la vida a pesar de la devastación.

Parte del público mira las fotos de la exposición sobre Palestina en el Palacio de Congresos de La Línea. / Andrés Carrasco

La jornada ha estado organizada por Cooperación Alternativa con el apoyo del Ayuntamiento de Casares y en colaboración con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y la RedUMAxPalestina. Este acto se enmarca en el proyecto galardonado con el Premio Blas Infante – Casares Solidario en su categoría Casares por Andalucía.