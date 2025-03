Los comerciantes del mercado de La Línea harán una marcha pacífica contra la subida de tasas: "Es inasumible"

La Línea/Los comerciantes del mercado de La Concepción han solicitado permiso para realizar una marcha pacífica el próximo 3 de abril en contra de las tasas "inasumibles" que el Ayuntamiento de La Línea plantea para su vuelta a la actividad en el histórico inmueble, cerrado hace ya tres años y medio para someterse a una profunda reforma. El concejal de Mercados y Comercio, Alfonso Lozano, afirma que la protesta es "lógica y legal" pero no puede cambiar la subida del precio de los puestos, ya que con lo que los vendedores pagaban para instalarse en la vieja instalación sólo se puede cubrir un 15% del coste de mantenimiento de la nueva.

Según han acordado los comerciantes durante una reunión celebrada a primera hora de este miércoles, la protesta comenzará a las 18:00 en el Bulevar 20 de Abril, donde se ubican los puestos de forma provisional desde que comenzó el proyecto de reforma, de allí se desplazará al mercado y luego, al salón de plenos, donde está previsto que lea un manifiesto la presidenta de la asociación de vendedores, Rosana Torres.

El Mercado de La Concepción, durante las obras. / Erasmo Fenoy

Los pequeños empresarios están "muy enfadados" por la falta de diálogo con el Ayuntamiento. "Íbamos a tener una reunión con el alcalde (Juan Franco) hace un mes, nos la suspendieron el día antes y desde entonces no hemos vuelto a saber nada", subraya Torres, que afirma que la dilación en la vuelta al mercado de la Concepción ha costado la desaparición de 22 puestos.

Los comerciantes están dispuestos a admitir una subida del precio que pagan por los puestos, pero que sea "justa" y acorde a la legalidad, "no lo que el Ayuntamiento decida por su cuenta". Además se quejan de que nunca han recibido información por escrito y que la tasa que se propone en la actualidad, de unos 400 euros mensuales, es "inadmisible" puesto que no les daría margen para "competir" con los supermercados.

"Lo estamos pasando muy mal", afirma Rosana Torres como portavoz de los vendedores, que entienden que el Ayuntamiento pretende "privatizar" un mercado municipal de La Línea que tiene casi 140 años. "Íbamos a estar en el Bulevar 15 meses, según dijo el alcalde, y ya llevamos 40. Esto nos es un mercado, es un mercadillo ambulante que nos está provocando graves pérdidas. Es necesario hacer un análisis económico y acordar un precio que nos permita seguir siendo como somos trabajadores, creadores de riqueza y empleo en la ciudad", continúa.

Torres defiende que no es verdad que el nuevo mercado de La Concepción tenga un coste de mantenimiento de 600.000 euros y recuerda que la obra se realizó con susbvenciones de la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Además, afirma que los comerciantes reciben un "trato inhumano". "Ni siquiera nos han permitido realizar una visita al mercado una vez terminado, y eso que ahora los puestos son más pequeños, las vitrinas no sirven, tenemos que cambiarlas y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Los bares los han cambiado tres veces de sitio y a estas alturas no sabemos dónde van a estar", dice.

Interior del Mercado de La Concepción, durante las obras. / Erasmo Fenoy

A fianles de febrero se supo que el Ayuntamiento de La Línea estaba dispuesto a asumir hasta un 20% del coste anual del mantenimiento de la instalación para favorecer la vuelta de los comerciantes, pero ellos afirman que sólo lo conocen por comentarios y por el periódico, no porque haya una propuesta en firme y por escrito.

Alfonso Lozano asegura que el nuevo análisis económico del mercado que los técnicos están realizando está a punto de concluir y será presentado por el alcalde. ENn cualquier caso, la bajada no alcanzará los 200 euros que los vendededores quieren pagar. "Estamos hablando de que está incluida la luz, el agua, la limpieza, la recogida de residuos, la seguridad...", explica el concejal. "En La Línea no hay sesenta comerciantes, hay miles, y los que no están en el mercado pueden sentirse discriminados porque ellos sí tienen que afrontarse esos gastos", apostilla.

El Ayuntamiento calculó hace un año en unos 600.000 euros el coste anual del mantenimiento lo que, traducido a los puestos, se correspondía con unas tasas en el entorno de los 500 euros mensuales frente a los menos de 100 que se pagaban antes de la restauración del edificio. ya entonces, esta medida provocó fuertes quejas entre los empresarios, dispuestos entonces a pagar en torno a unos 200 euros. Ahora, los técnicos municipales están recalculando esa partida con el fin de ajustarla al máximo y, a continuación, ofrecer al colectivo cargar con hasta la quinta parte con el fin de propiciar un acuerdo. "El nuevo mercado tiene unos costes de mantenimiento superiores. Con las tasas que se aplicaban antes de la reforma apenas se cubriría un 15% del total. Algo que las arcas municipales no pueden soportar. Los números son los que mandan, aunque el Ayuntamiento está dispuesto a asumir hasta un 20% del mantenimiento para contribuir a rebajar las tasas", explicó a Europa Sur Alfonso Lozano, concejal de Mercados de La Línea.

El concejal insiste en que si algún empresario del mercado provisional no tiene capacidad para afrontar la vuelta a La Concepción, cabe la posibilidad de reubicar algunos puestos en el mercado del Junquillo, en la calle Pedreras, donde actualmente hay seis negocios abiertos y algún espacio libre. Los comerciantes no ven bien esta idea. "Nos corresponde volver a nosotros. Es nuestra vida y con voluntad se puede arreglar", explica Rosana Torres. "Juan Franco me parece un gran alcalde. Ha hecho muchas cosas buenas poor nuestro pueblo, pero en esta creemos que se está equivocando", concluye.