La comandante linense Gala Gallego regresa a casa tras dirigir una unidad en Irak

La comandante linense Gala Gallego Soro ha regresado a España tras dirigir durante seis meses y medio una unidad militar del ejército español en Irak, lo que le ha valido ser la primera mujer española al mando de una misión de estas características en una zona de conflicto. Aunque tiene su residencia en Sevilla, estos días los pasa en La Línea para disfrutar junto a su familia de las fiestas de Navidad: “Llevo a La Línea en mi corazón. Vengo al menos dos o tres fines de semana al mes y me entristece mucho que este pueblo que es tan privilegiado, donde la gente es tan agradable, solo salga para dar noticias negativas. La Línea es mucho mas”, ha indicado este jueves tras ser recibida por el alcalde, Juan Franco, y la concejal de Igualdad, Carmen García, en el Ayuntamiento.

“No pudimos encontrarnos antes de marcharse a Irak y ahora hemos querido conocer cómo ha vivido esta misión. La verdad es que te quedas impactado. Por eso, queremos darle la enhorabuena y manifestarle que estamos muy orgullosos de que haya linenses como Gala que animan a los mas jóvenes a seguir su ejemplo”, aseguró Juan Franco.

La comandante estuvo al frente de un contingente de cinco helicópteros y 76 militares para proporcionar capacidad de transporte a las tropas desplegadas en Irak, tanto españolas como internacionales. Además de por el éxito de su misión, dijo estar también muy contenta “porque en La Línea todo el mundo ha estado muy pendiente de mí como linense conocida; hemos hecho un poquito de historia, pero no solo yo, sino también mi unidad, por desplegarnos en Irak integrados en una unidad estadounidense, algo que no se había hecho nunca”.

Gala Gallego fue también la primera mujer oficial piloto de helicóptero de combate que dirigió una unidad de vuelo de helicópteros del Ejército español en Afganistán y fue condecorada con la Cruz de la Paz de Italia por su labor en la misión de Bosnia. Casada y madre de dos hijos, su puesto habitual está en el batallón de helicópteros IV de Sevilla (Bhelma IV), al que ha regresado para continuar aportando su experiencia y formación a los profesionales del batallón.

La militar linense asegura que seguirá colaborando con la ciudad y los centros educativos de La Línea para transmitir “que no hay barreras ni impedimentos, la fuerza de voluntad lo hace todo. Hay muchas opciones en la vida y no por vivir en la Línea uno no puede llegar a ser lo que quiera ser”, ideas que dirige especialmente a los mas jóvenes de la ciudad.