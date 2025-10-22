El colegio Santiago de La Línea, seleccionado para el programa nacional 'Escuelas Visuales'

El colegio Santiago de La Línea ha sido elegido para participar este curso en Escuelas Visuales, una iniciativa estatal que ayuda a los centros a implantar herramientas visuales para una educación más inclusiva y accesible. El programa evalúa el punto de partida de cada colegio, forma y asesora al claustro y acompaña la implantación hasta que los apoyos visuales —pictogramas, horarios visuales o secuencias— se integran en la vida diaria del centro.

La coordinación en el CEIP Santiago la asume el maestro de Pedagogía Terapéutica Carlos Flores Valle. El plan prevé varias fases a lo largo del curso, con productos concretos —señalética accesible, materiales visuales de aula y nuevas rutinas de comunicación— que quedarán incorporados de forma estable. La apuesta refuerza el compromiso del centro con una educación de calidad, inclusiva y equitativa, alineada con la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades.

La instalación de pictogramas en el centro.

Escuelas Visuales es un programa que capacita a docentes de Infantil y Primaria en el uso de recursos visuales como señalización con pictogramas, cuentos con pictogramas, historias sociales, horarios visuales, secuencias, visual thinking y mapas visuales, con base en el Diseño Universal para el Aprendizaje y el neurodesarrollo. Sus materiales incluyen formaciones online, plataforma de recursos y asesoramiento personalizado para que lo visual pase a formar parte del Plan de Centro.

Según sus promotores, la red de Escuelas Visuales ha formado a miles de docentes en toda España y ha incorporado decenas de nuevos centros cada curso, con acceso a materiales, plantillas y un acompañamiento que facilita la implementación en aulas reales. Las últimas convocatorias prevén formación especializada para 50–65 colegios por edición y la disponibilidad de cursos digitales abiertos para el profesorado interesado.

El aprendizaje visual mejora la comprensión, la participación y la autonomía del alumnado, especialmente útil para estudiantes con necesidades educativas específicas, pero beneficioso para toda la clase. Señalizar espacios, estructurar tiempos y tareas con apoyos visuales y usar narrativas pictográficas reduce barreras cognitivas y refuerza la comunicación escuela–alumnado.