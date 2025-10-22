Ocio
El colegio Santiago de La Línea, seleccionado para el programa nacional 'Escuelas Visuales'

Se trata de una iniciativa que ayuda a los centros a implantar herramientas visuales para una educación más inclusiva y accesible

Dos alumnos del colegio Santiago, con un pictograma.
El colegio Santiago de La Línea ha sido elegido para participar este curso en Escuelas Visuales, una iniciativa estatal que ayuda a los centros a implantar herramientas visuales para una educación más inclusiva y accesible. El programa evalúa el punto de partida de cada colegio, forma y asesora al claustro y acompaña la implantación hasta que los apoyos visuales —pictogramas, horarios visuales o secuencias— se integran en la vida diaria del centro.

La coordinación en el CEIP Santiago la asume el maestro de Pedagogía Terapéutica Carlos Flores Valle. El plan prevé varias fases a lo largo del curso, con productos concretos —señalética accesible, materiales visuales de aula y nuevas rutinas de comunicación— que quedarán incorporados de forma estable. La apuesta refuerza el compromiso del centro con una educación de calidad, inclusiva y equitativa, alineada con la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades.

La instalación de pictogramas en el centro.
Escuelas Visuales es un programa que capacita a docentes de Infantil y Primaria en el uso de recursos visuales como señalización con pictogramas, cuentos con pictogramas, historias sociales, horarios visuales, secuencias, visual thinking y mapas visuales, con base en el Diseño Universal para el Aprendizaje y el neurodesarrollo. Sus materiales incluyen formaciones online, plataforma de recursos y asesoramiento personalizado para que lo visual pase a formar parte del Plan de Centro.

Según sus promotores, la red de Escuelas Visuales ha formado a miles de docentes en toda España y ha incorporado decenas de nuevos centros cada curso, con acceso a materiales, plantillas y un acompañamiento que facilita la implementación en aulas reales. Las últimas convocatorias prevén formación especializada para 50–65 colegios por edición y la disponibilidad de cursos digitales abiertos para el profesorado interesado.

El aprendizaje visual mejora la comprensión, la participación y la autonomía del alumnado, especialmente útil para estudiantes con necesidades educativas específicas, pero beneficioso para toda la clase. Señalizar espacios, estructurar tiempos y tareas con apoyos visuales y usar narrativas pictográficas reduce barreras cognitivas y refuerza la comunicación escuela–alumnado.

