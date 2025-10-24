Un coche patrulla de la Policía Local de La Línea acaba siniestro total durante la persecución de un joven que huía a pie

Un coche patrulla de la Policía Local de La Línea de la Concepción ha quedado completamente destrozado tras sufrir un aparatoso accidente durante una persecución en pleno casco urbano.

El suceso ocurrió en torno a las tres de la madrugada del jueves, 23 de octubre, cuando una patrulla observó a un joven que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie después de ser sorprendido consumiendo drogas en la vía pública.

La unidad solicitó refuerzos y otra patrulla, que se encontraba cerca de la zona, acudió de inmediato para prestar apoyo. Fue en ese momento cuando, por causas que se investigan, el vehículo perdió el control y se estrelló violentamente contra una pared en la confluencia de la calle Padre Perpen Perpen con Mateo Inurria, en los alrededores de la plaza de toros del Arenal.

Pese a la fuerza del impacto, los dos agentes que ocupaban el coche resultaron ilesos, aunque el conductor sufrió una leve lesión en un brazo. El coche, uno de los nuevos vehículos incorporados recientemente a la flota municipal, ha quedado siniestro total.

El joven que inició la huida fue finalmente interceptado por los agentes tras la persecución.

Fuentes policiales consultadas por este medio confirman que el vehículo accidentado “era uno de los nuevos coches del cuerpo” y lamentan la pérdida del patrulla, aunque celebran que el incidente “no haya tenido consecuencias personales graves”.