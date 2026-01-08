La Línea de la Concepción recibe el informe de diagnóstico para convertirse en Destino Turístico Inteligente

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha completado con éxito la fase de diagnóstico para su conversión en Destino Turístico Inteligente (DTI), tras recibir formalmente el informe elaborado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segitur).

Esta actuación, que busca situar a la ciudad en la vanguardia del desarrollo turístico nacional, permite a La Línea obtener la condición de Destino Turístico Adherido con una validez inicial hasta diciembre de 2027.

La iniciativa se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Inteligente gestionado por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y cuenta con la financiación de la Unión Europea, a través de los fondos NextGeneration EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La concejal delegada de Turismo, Mercedes Atanet, ha destacado la importancia de este hito, "que materializa la apuesta del Consistorio por la transformación digital y sostenible del sector, tras la incorporación de la ciudad a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes en febrero de 2022", indica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La implantación de esta metodología ha sido el resultado de "un exhaustivo proceso de análisis" en el que han colaborado todas las áreas municipales y diversos agentes privados del sector. Mediante este trabajo conjunto, se ha evaluado el estado del municipio en función de 97 requisitos y 261 indicadores que analizan los ejes fundamentales del modelo DTI: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología.

El informe de diagnóstico no solo valora el grado de madurez actual de La Línea de la Concepción, sino que establece un sistema de recomendaciones y monitorización diseñado para optimizar la gestión del destino. "El objetivo final de este modelo de gestión transversal es mejorar la competitividad de la oferta turística local y, al mismo tiempo, elevar la calidad de vida de los residentes mediante una interacción más eficiente e integrada del visitante con el entorno", señala la nota.

El programa DTI, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, busca garantizar un desarrollo territorial sostenible apoyado en una infraestructura tecnológica de vanguardia, que facilita la adaptación del municipio a los retos futuros de la industria turística.