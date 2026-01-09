CCOO alerta de una adjudicación millonaria a la baja en la limpieza del Hospital de La Línea y pide explicaciones urgentes al SAS

CCOO Hábitat Cádiz ha denunciado este viernes, 9 de enero, la adjudicación “a la baja” del servicio de limpieza del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este —que engloba al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción y su distrito sanitario— a la empresa Acciona Facility Services. El sindicato sostiene que el importe aprobado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se sitúa muy por debajo de los costes mínimos necesarios para garantizar el cumplimiento del convenio colectivo y el mantenimiento de las condiciones laborales.

Según los datos facilitados por la organización sindical, el lote 6 del nuevo contrato de limpieza hospitalaria salió a licitación por un importe de 21.870.835,19 euros sin IVA (26.463.710,58 euros con IVA) para un periodo de 60 meses. Sin embargo, el SAS ha adjudicado finalmente el servicio por 18.344.571,74 euros sin IVA (22.196.931,80 euros con IVA), lo que supone una rebaja de más de 3,5 millones de euros respecto al presupuesto oficial calculado por la propia administración.

CCOO Hábitat Cádiz asegura que, tras analizar la memoria económica del contrato y el detalle de los costes de personal y materiales, el coste real mínimo del servicio asciende a 22.030.612,17 euros sin IVA. Esta cifra, explican, tiene en cuenta salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, absentismo, sustituciones, materiales, gastos generales y beneficio industrial, además del personal realmente subrogable y el respeto a los convenios colectivos. La diferencia entre ese cálculo y el importe adjudicado supera los 3,7 millones de euros, lo que representa una reducción cercana al 17% del coste real estimado.

El sindicato advierte de que esta infrafinanciación solo puede tener consecuencias directas en el servicio. Entre ellas, señala la posible reducción de plantilla, el aumento de los ritmos de trabajo, el deterioro de la calidad asistencial y el riesgo para la salud laboral de las personas trabajadoras en un ámbito considerado esencial como es la limpieza hospitalaria.

CCOO recuerda además que la propia memoria económica del SAS reconoce que se trata de un contrato intensivo en mano de obra y que debe respetar las tablas salariales, los pluses y las antigüedades del personal subrogado. En este sentido, la organización sindical alerta de que adjudicar el contrato por debajo de esos costes mínimos podría vulnerar el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a que el presupuesto de licitación cubra los costes salariales y los medios necesarios para ejecutar correctamente el servicio.

La preocupación sindical se extiende también a la estabilidad del empleo y al cumplimiento del convenio colectivo. CCOO Hábitat Cádiz recuerda que Acciona Facility Services gestiona servicios de limpieza hospitalaria en otras provincias andaluzas, como Huelva, donde se han acumulado denuncias por presuntos incumplimientos del convenio, retrasos en los pagos, deficiencias organizativas y vulneración de derechos laborales. “Nos tememos que, con una oferta tan baja, en el Campo de Gibraltar Este se reproduzca el mismo patrón: ahorrar a costa de las nóminas y de la salud laboral de la plantilla”, advierte el sindicato.

Ante esta situación, CCOO exige al SAS la revisión inmediata del presupuesto del lote 6 para adecuarlo, como mínimo, a los 22.030.612,17 euros sin IVA que resultan del análisis detallado de costes. Asimismo, ha anunciado que solicitará una reunión urgente con la Dirección del SAS y con la Gerencia del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Este para que expliquen cómo se garantizará el cumplimiento íntegro del convenio colectivo y la estabilidad del empleo con un presupuesto que consideran claramente insuficiente.

El sindicato reclama también la revisión de oficio de las condiciones económicas de la adjudicación y la apertura de una mesa de diálogo con la representación legal de las personas trabajadoras, con el objetivo de revisar los cálculos y asegurar que el nuevo contrato se ajusta a los convenios colectivos y a los estándares de calidad que exige la ciudadanía.

Por último, CCOO Hábitat Cádiz ha advertido a la empresa adjudicataria de que ejercerá una "vigilancia permanente" y que impulsará todas las acciones sindicales y legales necesarias si detecta cualquier vulneración del convenio, de los acuerdos de subrogación o de la normativa de prevención de riesgos laborales. Para la organización sindical, la limpieza hospitalaria es un pilar básico de la seguridad de pacientes y profesionales y no debe convertirse en un “juego de subastas a la baja” que comprometa la calidad del servicio público.