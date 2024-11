De Bucraa a Buonabitacolo, los hermanamientos de La Línea

La Línea/La Línea ha culminado este año dos hermanamientos, uno con Buonabitacolo, la población italiana de la que eran originarias varias de las 576 personas que fallecieron en el naufragio del vapor Utopía en la bahía de Algeciras el 17 de marzo de 1891 cuando se dirigía a Nueva York -27 víctimas reposan en el cementerio de San José-, y otro con Alcalá del Valle, localidad de la que procedían las treinta y tres personas procedentes de la residencia de mayores La Pasionaria que fueron trasladas hasta residencia de tiempo libre de La Línea en los peores momentos de la pandemia de la Covid-19. En ambos casos una delegación linense ha visitado ambos municipios para sellar estos lazos fraternales, que no son los únicos con los que cuenta el municipio.

El pasado mes de agosto una representación de La Línea, encabezada por el alcalde, Juan Franco, devolvió la visita a Buonabitacolo, cuyas autoridades acudieron en marzo de 2023 a La Línea para dar el primer paso en este proceso. El viaje de la delegación linense, que contó con la presencia de miembros de Protección Histórica Linense, también sirvió para iniciar el hermanamiento con otro municipio transalpino, Pomarico, del que procedían algunos de los fallecidos en la misma tragedia. En este acto ambas localidades se comprometieron a llevar activar hasta el 17 de marzo de 2025 todos los actos administrativos necesarios para firmar el hermanamiento en torno a esa fecha en La Línea.

Los alcaldes de La Línea y Pomarico, este verano en la firma de su próximo hermanamiento. / Giornalemio.it

Estos recientes hermanamientos no son los únicos con los que cuenta La Línea. En los 90, la ciudad se hermanó con Bucraa, campamento de refugiados en el Sáhara Occidental, que fue refrendado en junio del año 2000 con la visita a La Línea del alcalde del municipio saharaui y la promesa de que la ciudad continuaría prestando ayuda a los refugiados por parte del entonces regidor linense, Juan Carlos Juárez. Meses antes, el concejal de Educación, Carlos Bermúdez de Castro, llevó a Bucraa una bandera de La Línea. El regidor saharaui mostró su agradecimiento por la solidaridad mostrada por los munícipes linenses. "Es la primera vez que se me invita a venir a esta ciudad y estoy muy contento. Yo ya soy de La Línea, por eso, aprovecho la ocasión para expresar la necesidad de renovar el hermanamiento entre Bucraa y La Línea , así como las ayudas, en lo que se pueda. Para hablar de los campamentos de refugiados hay que ir allí. Las personas que allí viven no tienen de nada y se conforman con muy poco", manifestó.

Con Juárez en la Alcaldía, La Línea puso en marcha en 2003 una oficina de representación en Bruselas con Alejandro Sánchez como director con la intención de acceder a fondos europeos. El presupuesto de su funcionamiento era de 300.000 euros anuales y fue muy criticada por la oposición. En el marco de esta oficina, el municipio fue incluido en un programa de hermanamiento entre ciudades europeas financiado por la Comisión Europea. Servía de enlace cultural entre distintos municipios para que sus ciudadanos comprobasen la existencia del territorio común europeo y para que dos localidades europeas llevasen a cabo iniciativas comunes para lograr un mismo objetivo.

En enero de 2003, La Línea estudiaba hermanamientos con las ciudades francesas de Sete, Carcassone, Narbonne, Anglet, Rodez, Gap, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Antinbes y Juan-les-Pins. También estaba a la espera de un grupo de ciudades marítimas de Italia que se habían interesado en establecer relaciones con el municipio linense. En marzo de ese año, Corigliano-Calabro, localidad de Italia, mostró su interés en hermanarse con La Línea con un proyecto que consistiría en una semana cultural a celebrar en la ciudad transalpina con la asistencia de artistas flamencos linenses.

La propuesta fue presentada formalmente a la Comisión Europea, aunque finalmente no llegó a cristalizar. Otro municipio, en este caso de Francia, La Seyne-sur-Mer, también mostró su interés en hermanarse con La Línea. En este caso tampoco fructificó. Al poco tiempo la Oficina de La Línea en Bruselas cerró y todos estos proyectos quedaron en el aire.

Más recientemente, en abril de 2016, la corporación municipal aprobó en Pleno dar los primeros pasos para hermanarse con Gibraltar con la intención de realizar acciones conjuntas en favor, sobre todo, de la buena vecindad entre ambos lados de la Verja. La moción fue presentada de forma conjunta por PSOE y PA y todos los grupos votaron a favor por unanimidad. El concejal socialista Juan Rodríguez recordó en la exposición de motivos que ya en la fundación de la ciudad aparecía la vinculación de las dos localidades con el nombre de La Línea de Gibraltar.

El acto de hermanamiento entre La Línea y Gibraltar que tuvo lugar en la Velada y Fiestas de 2011. / Paco Guerrero

Al respecto, el entonces teniente de alcalde y portavoz de 100x100, Helenio Lucas Fernández, y el alcalde, Juan Franco, desvelaron que desde marzo de 2016, cuando una representación encabezada por el alcalde visitó al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, el equipo de gobierno trataba de llevar a cabo este hermanamiento entre ambos lados de la Verja. Este hermanamiento conllevaría la creación de una comisión formada por representantes políticos y técnicos para que velasen por la presentación de este enlace en Bruselas y para que se cumplieran los objetivos propuestos.

Poco después tuvo lugar el referéndum en el que Reino Unido votó por salir de la Unión Europea, lo que dio al traste con este hermanamiento, que sería el más lógico por proximidad y relación histórica entre sus habitantes.

En la sesión en el que se aprobó la moción para el hermanamiento con Gibraltar en 2016, Helenio Fernández recordó que el 22 de julio de 2011 ya se hizo un hermanamiento que quedó en un "acto folclórico", en referencia que se llevó a cabo en la caseta municipal durante la Velada y Fiestas. La entonces alcaldesa, Gemma Araujo; la concejal de Relaciones con Gibraltar, Asunción Barranco, y el edil de Fiestas, Jesús Villalta, recibieron al ministro de Cultura del Peñón, Edwin Reyes, y al alcalde, Anthony Lombard. Tras los discursos institucionales, entre otras actuaciones hubo una de un grupo de gaiteros.