Los bomberos llevan ilusión y regalos a los niños ingresados en el hospital de La Línea

La visita de los bomberos a los pequeños ingresados en el hospital de La Línea.

La Asociación de Bomberos de La Línea ha realizado una visita al hospital del municipio con el objetivo de llevar ilusión y ánimo a los niños y niñas que permanecen ingresados en el centro sanitario.

Durante la visita, los bomberos estuvieron acompañados por la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, y compartieron momentos de cercanía con los pequeños, a quienes obsequiaron con diversos regalos, contribuyendo a hacer más llevadera su estancia hospitalaria.

La iniciativa fue recibida con entusiasmo tanto por los menores como por sus familias y el personal sanitario, poniendo de relieve el valor humano y solidario de este tipo de acciones, que buscan generar sonrisas y transmitir apoyo en momentos especialmente sensibles.

El hospital ha agradecido el gesto de la Asociación de Bomberos de La Línea y ha destacado la importancia de estas visitas para mejorar el bienestar emocional de los pacientes pediátricos.