El Ayuntamiento de La Línea retira varios equinos abandonados en una finca de la localidad

El Ayuntamiento de La Línea, a través de la delegación de Salud, agentes de la Policía Local y ciudadanos implicados en el bienestar animal, se han hecho cargo de la retirada de varios equinos que se encontraban abandonados en una finca en condiciones extremas. Estos animales pertenecían a una persona que, a lo largo de la última década, ha sido denunciada en múltiples ocasiones y al que se le han retirado más de 60 animales en los últimos diez años. Esta persona ingresó en prisión el pasado febrero por delitos reiterados de maltrato animal.

Los equinos retirados en esta última intervención se encontraban en un terreno que no era de su propiedad, al igual que en ocasiones anteriores, y en condiciones extremadamente precarias. Carecían de agua y de alimentación adecuada, si bien el departamento de Bienestar Animal recuerda que los caballos, burros y otros équidos no pueden sobrevivir únicamente con la hierba que puedan encontrar en un terreno baldío. Estos animales necesitan una alimentación equilibrada, agua limpia disponible de forma constante, atención veterinaria y cuidados diarios para garantizar su salud y bienestar.

Las consecuencias de este caso de abandono han sido dramáticas. Durante esta intervención se constató la muerte de uno de los caballos por inanición. Otro de los animales, un burro, estuvo a punto de morir tras ingerir plástico de la basura mientras buscaba algo para alimentarse.

El Ayuntamiento de La Línea aprovecha esta intervención para hacer un llamamiento a la concienciación ciudadana sobre el sufrimiento que padecen los equinos cuando son abandonados o mantenidos en condiciones inadecuadas.

"Dejar a un caballo o a un burro en un terreno sin control, sin agua y sin alimentación suficiente no es una forma de mantener a un animal: es una situación de abandono que puede derivar en graves problemas de salud, sufrimiento prolongado e incluso la muerte”, recuerda la entidad local, que continuará actuando con firmeza ante cualquier caso de maltrato o abandono animal, reforzando la vigilancia y colaborando con las autoridades para proteger a los animales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de bienestar animal