El Ayuntamiento de La Línea y el Instituto Cervantes de Dublín refuerzan su alianza cultural en torno al ‘Ulises’ de James Joyce

El Ayuntamiento de La Línea y el Instituto Cervantes de Dublín han dado un nuevo paso para estrechar sus lazos culturales a través de la figura de Molly Bloom, uno de los personajes más universales de la literatura, y la conmemoración del Bloomsday, jornada que cada 16 de junio rinde homenaje a la novela Ulises, de James Joyce.

El alcalde linense, Juan Franco, ha mantenido un encuentro con el director del Instituto Cervantes en la capital irlandesa, el también linense Francisco Oda Ángel, con el objetivo de establecer líneas de colaboración que permitan reforzar la proyección cultural del municipio y consolidar su vínculo con esta obra clave de la literatura universal.

La reunión ha servido para coordinar la mediación del Instituto Cervantes entre el Ayuntamiento y el James Joyce Center de Dublín de cara a la próxima edición del Bloomsday. Esta celebración adquiere un significado especial para La Línea debido a la conexión de la ciudad con Molly Bloom, protagonista femenina del Ulises, quien en la novela evoca su origen campogibraltareño y rememora su juventud en la ciudad, con referencias directas a la Plaza de Toros.

Durante el encuentro, el alcalde destacó la trayectoria profesional de Francisco Oda, doctor en Sociología y experto en relaciones internacionales, y subrayó su papel como uno de los embajadores culturales más destacados del municipio. Oda ha dirigido anteriormente sedes del Instituto Cervantes en Manchester-Leeds, Tetuán y Gibraltar, antes de asumir la dirección del centro en Dublín.

Juan Franco expresó su confianza en que este proyecto conjunto pueda materializarse ya en la próxima edición del Bloomsday, que incluirá la inauguración de una escultura conmemorativa dedicada a Molly Bloom, como símbolo del compromiso de La Línea con la cultura y la literatura. En este sentido, el alcalde señaló que se trabaja en una iniciativa que aprovecha la posición estratégica del Instituto Cervantes en Dublín para consolidar la implicación del municipio en esta celebración internacional y reforzar su proyección exterior.

Por su parte, Francisco Oda puso a disposición del Ayuntamiento los recursos del Instituto Cervantes para hermanar culturalmente La Línea y Dublín a través de la literatura, subrayando el interés que despierta en Irlanda que una ciudad del sur de Andalucía mantenga una tradición consolidada en torno a la obra de Joyce.

Oda destacó que Dublín es el escenario ideal para unir ambos territorios gracias a la figura de Molly Bloom, que representa un nexo singular entre lo gibraltareño, lo linense y lo irlandés. Además, aseguró que en la capital irlandesa genera una grata sorpresa que en este punto del sur de Europa se celebre el Bloomsday desde hace años, por lo que la intención es unificar esfuerzos para desarrollar un programa conjunto de actividades culturales que conecte a ambas comunidades.