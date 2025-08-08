El Ayuntamiento de La Línea denuncia la muerte de un gato a consecuencia de disparos de perdigones

El Ayuntamiento de La Línea ha anunciado que se suma a la denuncia efectuada por los vecinos de la avenida María Guerrero sobre la muerte de un felino a consecuencia de disparos de perdigones. El suceso de este jueves se añade a la cuantía del verano que se saldaron con la muerte de otro felino, uno de ellos con un perdigón alojado en el tórax, otro con la pérdida de un ojo y otro con heridas en su cuerpo.

El animal fue encontrado agonizante por residentes de la zona, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro veterinario. Tras ser examinado, se confirmó que uno de los perdigones le había alcanzado un pulmón, causando daños irreversibles. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el gato no pudo superar la gravedad de sus lesiones y falleció poco después. Desde el Consistorio han lamentado la existencia de este tipo de prácticas que "en lo que va de verano ha provocado la muerte de dos gato".

El suceso ha generado una oleada de indignación en redes sociales, donde los usuarios piden mayor vigilancia y medidas que garanticen la protección de los animales. El Consistorio ha lamentado la existencia de este tipo de prácticas que en lo que va de verano ha provocado la muerte de dos gatos.