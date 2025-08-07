Vecinos de la urbanización María Guerrero de La Línea denuncian disparos a gatos con escopetas de perdigones

Preocupación entre los vecinos de la urbanización María Guerrero en La Línea tras varios avisos que alertan de disparos con escopetas de perdigones dirigidos contra gatos callejeros. En los últimos días, se ha localizado al menos un felino en estado crítico, con heridas compatibles con el impacto de proyectiles.

El animal fue encontrado agonizante por residentes de la zona, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro veterinario. Tras ser examinado, se confirmó que uno de los perdigones le había alcanzado un pulmón, causando daños irreversibles. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, el gato no pudo superar la gravedad de sus lesiones y falleció poco después.

Desde el grupo de Facebook “Animales perdidos y encontrados en La Línea y alrededores” han agradecido públicamente la rápida actuación de las personas que auxiliaron al animal. Asimismo, han manifestado su preocupación ante estos actos de violencia contra los gatos callejeros de la zona e instan a los vecinos a mantenerse alerta y a denunciar cualquier conducta sospechosa relacionada con el maltrato animal.

El suceso ha generado una oleada de indignación en redes sociales, donde los usuarios piden mayor vigilancia y medidas que garanticen la protección de los animales.