El asfaltado de Santa Margarita y Venta Melchor se llevará a cabo en marzo

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha reunido este jueves con los vecinos de Santa Margarita y Venta Mechor para abordar la evolución de los trabajos pendientes tras las obras ejecutadas por Red Eléctrica con motivo de la instalación del cable submarino entre La Línea y Ceuta.

Franco explicó que la próxima semana comenzará la obra de acometida de la residencia de mayores de la Diputación a la red de saneamiento, una actuación que se prolongará aproximadamente tres meses y que provocará restricciones de tráfico en la avenida del Burgo. “Se ha acordado con Red Eléctrica —indicó el alcalde— que las obras de asfaltado en la urbanización El Paraíso, avenida del Burgo y la subida a la torre, pasando por Venta Mechor, no se ejecuten hasta que finalice esta actuación, de modo que se eviten interferencias entre ambas obras”.

La previsión municipal es que los trabajos de asfaltado se desarrollen durante el mes de marzo, con el objetivo de tener todas las actuaciones finalizadas antes de Semana Santa.

Franco destacó además el compromiso de Red Eléctrica de aportar 200.000 euros para el arreglo de la carretera circular, una vía que, aunque no fue abierta para la introducción del cable, ha sufrido un deterioro considerable por el tráfico rodado durante los meses de obra.

El alcalde subrayó la importancia de mantener un diálogo directo con los vecinos y de informarles “de primera mano” sobre la planificación de los trabajos. “Esperamos que con este esfuerzo conjunto podamos dejar completamente restituida la zona y mejorar la convivencia en las barriadas afectadas”, concluyó.