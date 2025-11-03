Aqualia realizará este miércoles en La Línea mejoras en la red de abastecimiento con reducciones de presión o cortes de agua

La empresa Aqualia, gestora del Servicio Municipal de Agua en La Línea de la Concepción, llevará a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre una serie de trabajos de mejora en la red de abastecimiento del municipio que podrían provocar reducciones de presión o incluso suspensión temporal del suministro en algunas zonas de la ciudad.

Las actuaciones se desarrollarán en Calle Arenal y forman parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua del Campo de Gibraltar, una iniciativa enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El objetivo de estos trabajos es mejorar la sectorización del sistema de abastecimiento para reducir fugas y evitar cortes amplios de suministro, minimizando las molestias a la población en futuras intervenciones.

Los trabajos se iniciarán a las 8:00 y se prevé que finalicen a las 18:00. Durante este periodo, las zonas más afectadas serán:

Calle Prim (desde calle Gabriel Miró hasta avenida María Guerrero)

Calle San Nicolás (desde avenida María Guerrero hasta calle Arenal)

Pasaje Blanca Azul

Calle Calderón de la Barca (desde calle San Nicolás hasta calle Blanca de los Ríos)

Calle Arenal (desde calle Prim hasta calle Almadraba)

Calle Blanca de los Ríos (desde avenida María Guerrero hasta calle Barronal)

Calle Estepa (desde calle Gibraltar)

Calle Málaga (desde calle Prim hasta calle Benlliure)

Aqualia ha informado de que las obras están condicionadas por la meteorología, por lo que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos se aplazarán hasta nuevo aviso.

Con esta actuación, la empresa continúa avanzando en la modernización de la red de agua de La Línea, con el fin de optimizar el uso del recurso hídrico y mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio municipal de abastecimiento.