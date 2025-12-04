La Línea aprueba un presupuesto "histórico" para 2026 y avanza en el colegio de Santa Margarita

El Pleno del Ayuntamiento de La Línea ha aprobado este jueves el presupuesto municipal consolidado para 2026, calificado como “histórico” por el equipo de gobierno, así como la modificación del plan parcial del sector 14 B 0101 de Santa Margarita, que permitirá avanzar en la construcción de un nuevo colegio.

El presupuesto aprobado contempla ingresos de 67.576.037,15 euros y gastos de 67.241.194,81 euros, con un superávit de 166.000 euros. La medida más relevante es la refinanciación de la deuda municipal de 116 millones de euros, que se pagará en 40 años en lugar de 20, con un tipo de interés inferior al 1%. Según explicó el alcalde, Juan Franco, esta operación libera 4,7 millones de euros que hasta ahora se destinaban a amortización de deuda y se podrán dedicar a mejorar servicios públicos e inversiones.

Entre las partidas más destacadas, el primer edil mencionó 3,5 millones de euros para limpieza y mantenimiento urbano, la incorporación de un nuevo servicio de prevención de legionela, mejoras en alumbrado extraordinario y señalización horizontal y vertical. Además, 1,26 millones de euros se destinarán a maquinaria y vehículos para los distintos servicios municipales, con el objetivo de optimizar la gestión en la calle.

“El presupuesto nos permitirá mejorar significativamente la gestión de los servicios públicos y atender las necesidades de la ciudadanía”, destacó Franco, resaltando que se trata de un presupuesto que pone por delante la calidad de los servicios a los vecinos frente a la amortización de deuda.

Modificación del plan parcial para el colegio de Santa Margarita

El Pleno también dio luz verde a la modificación del plan parcial que cambia 8.000 metros cuadrados de uso deportivo a uso docente, sumándose a los 3.000 metros cuadrados que ya posee el Ayuntamiento. Estos 11.000 metros cuadrados estarán a disposición de la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo colegio, aunque el alcalde advirtió que la cesión aún requiere resolver trámites con la empresa promotora y efectuar cambios de planeamiento adicionales. “Esperamos que en breve podamos solventar estas cuestiones y avanzar con el proyecto del colegio”, afirmó.

Franco destacó que este nuevo centro educativo dará servicio a un volumen importante de población en la barriada de Santa Margarita, y subrayó que la intención del equipo de gobierno es continuar trabajando con la Junta para que el proyecto se haga realidad cuanto antes.

Además, el alcalde recordó que, en paralelo, se están realizando gestiones con la Diputación de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud para habilitar un equipamiento sanitario en un ala en bruto de la residencia de mayores de Santa Margarita, siguiendo la propuesta planteada por el Grupo Socialista.