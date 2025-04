Aparece el cadáver de un hombre en la playa de San Bernardo, en La Línea

El cuerpo sin vida de un vecino de La Línea, de unos 45 años, cuya identidad no ha trascendido, apareció a primera hora de la mañana de este jueves en la playa de San Bernardo, en el litoral linense de Levante. El fallecido no presentaba signos de violencia ni estaba mojado, por lo que la primera hipótesis es que sufriese un contratiempo cardiaco mientras paseaba por la playa. Con todo, los datos de la autopsia no han sido desvelados.

Los vecinos de la zona que dieron la voz de alarma se percataron de que el cadáver de un hombre se encontraba sobre la arena en posición prono, alejado de la orilla, a la altura del cruce del cruce entre el paseo marítimo y la calle Puerto Real.

Mientras la Policía Local acordonaba la zona, que se encuentra en obras, el 061 dio fe de la muerte y puso la situación en manos de la Policía Nacional, cuyos integrantes realizaron las gestiones oportunas para que horas después pudiese ser levantado el cadáver.