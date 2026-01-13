Abandono y maltrato animal en La Línea: rescatado un perro amordazado y con bridas en las patas

Abandonado, amordazado y con las patas apresadas por bridas. Así dejaron a un perro en plena calle en La Línea de la Concepción. La Jefatura de la Policía Local ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, en especial a los propietarios de mascotas y aquellas personas que no puedan hacerse cargo de sus animales, para que contacten con la Policía Local y evitar nuevos casos de abandonos y malos tratos.

En un servicio realizado el pasado día 3 de enero, agentes del cuerpo municipal localizaron a un perro, de raza pastor belga, en la calle Vejer, con bridas en sus patas y cinta aislante rodeándole el hocico.

Por parte policial se intentó identificar a su propietario por medio del lector de microchip, aunque resultó imposible al carecer el animal de este dispositivo injertado en su piel, que es obligatorio. Los agentes permanecieron en la zona hasta la llegada de efectivos de la empresa de Control Zoosanitario, que retiraron las bridas de las patas del animal y la cinta aislante que le rodeaba el hocico.

Desde la Jefatura de la Policía Local de La Línea se reitera el llamamiento a la colaboración para que ante situaciones de abandono no se infrinjan malos tratos a las mascotas, solicitando que contacten con la Policía Local que asumirán el control de los animales.