Abandono adelanta su salida para lograr un Miércoles Santo más fluido en La Línea

La Venerable Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Abandono y Nuestra Señora del Mayor Dolor y San Miguel Arcángel (Abandono) modificará sus horarios de salida en el Miércoles Santo de la Semana Santa de La Línea. La cofradía, que habitualmente salía a las 19:00 desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Purísima Concepción, adelantará su Estación de Penitencia a las 17:00, con entrada en la Carrera Oficial a las 21:15 y recogida prevista a la 1:15.

El cambio busca mejorar la fluidez de la jornada y facilitar que más asistentes puedan presenciar la procesión en horas más tempranas. La salida de la Hermandad se sitúa ahora entre la Oración en el Huerto, que seguirá abriendo la jornada, y el Medinaceli, que pasa a ocupar la tercera posición. Con ello, las tres cofradías del Miércoles Santo recorrerán la Carrera Oficial de manera consecutiva, reduciendo el espacio vacío que existía entre ellas y los tiempos de espera para los linenses que se apostaban en la calle Real y en la Plaza de la Iglesia.

Hasta ahora, la Hermandad del Abandono cerraba la jornada de procesiones, entrando en calle Real cerca de la medianoche y recogiendo hacia las 3:30. Este horario retrasado provocaba menor presencia de fieles y dificultaba la implicación de los hermanos. La reorganización adelanta dos horas la salida, entrada y recogida, permitiendo mayor afluencia y acompañamiento.

La Hermandad ha agradecido, a través de sus redes sociales, la colaboración de Oración en el Huerto y Medinaceli para alcanzar este acuerdo, destacando el diálogo y la coordinación entre las corporaciones como clave para implementar los nuevos horarios.

Con esta modificación se busca no solo un mayor lucimiento de la procesión, sino también ofrecer horarios más adecuados para los hermanos y los asistentes, especialmente niños y personas que prefieren no permanecer hasta altas horas de la madrugada. La experiencia de este cambio podría servir de modelo para otras jornadas de la Semana Santa linense si se confirma su efectividad en los próximos años.