Tornay desmiente que se presentara a las primarias por orden de instancias superiores

Miguel Tornay, que el pasado viernes retiró su candidatura como alcaldable del PSOE para las próximas elecciones municipales para dejar vía libre a Juan Chacón y conformar "una candidatura única y compacta ante la opinión pública para competir con más fuerza en las próximas elecciones municipales", desmintió ayer que, como indicó el secretario general local es un comunicado, decidiera presentarse a la primarias porque le conminaron a ello desde instancias superiores.

"Mi compromiso con mi partido, con la ciudad y con los linenses, desde hace ya muchos años, y con todos los militantes que me han apoyado ha sido siempre mi razón para trabajar y querer representar el proyecto socialista en un gobierno municipal. En ningún momento he sido presionado, y mucho menos obligado, por instancias superiores del PSOE para presentarme a las primarias", afirmó Tornay.

El número dos en la lista de 2015 también desveló que Chacón intenta que deje de ser el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento. "Lo que tiene que hacer Juan Chacón es trabajar para mejorar los resultados de las últimas elecciones y dejar de llamar a los concejales para quitarme de portavoz, que es a lo que se dedicó el viernes solo unas horas después de haber presentado mi renuncia a las primarias. Me parece un acto de deslealtad y de insensatez que poco o nada ayudará a conseguir cohesión o unidad y que parece más buscar la confrontación y la crisis interna".

Sobre las acusación de haberse presentado a las primarias por orden de instancias superiores, continuó Tornay: "Es fácil mentir cuando se hace alusión a una conversación en la que no había testigos, pero me parecen muy graves estas afirmaciones y de consecuencias perjudiciales para nuestras siglas, además de indecorosas y un mezquino recurso para desprestigiarme a mí y a los órganos superiores del partido al que dice defender. El objetivo es claramente crear ruido en torno a lo que realmente es incuestionable, la falta de predisposición al diálogo y el rechazo a la búsqueda de acuerdo y consenso".

Chacón también indicó el pasado viernes que en la reunión del martes en la que Tornay le propuso unificar ambas listas, éste no le hizo propuestas concretas, a lo que responde el portavoz municipal: "Si no hubo propuestas concretas fue porque Chacón no me dio opción y su argumento no fue en ningún momento que los militantes tomasen la palabra, sino porque decía haber recibido instrucciones precisas para no llegar a ningún acuerdo bajo ninguna fórmula. De quién recibe las instrucciones es algo que no me desveló. Es más, afirmó que esta decisión venía de atrás, en referencia al congreso local, donde todos recordarán que rechazó públicamente también sentarse al menos a dialogar", destacó Miguel Tornay.