Personajes ilustres, famosos y populares (LV)

La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Juan García Rodríguez, Juanito el Médico

Juan García Rodríguez nació en Los Barrios el 7 de febrero de 1901 y a la finalización de sus estudios de medicina se estableció en La Línea de la Concepción, donde desarrolló su actividad profesional. Durante la Guerra Civil estuvo varios meses preso y fue asesinado en la carretera de Los Barrios el día 24 de febrero de 1937. Sus restos mortales reposan en el Sacramental San José de La Línea de la Concepción desde el año 1985, en el que se procedió a su traslado desde Los Barrios.

Vino a La Línea a ejercer su profesión a los 21 años. Desde los primeros momentos dio admirables muestras de su fervorosa vocación profesional, su absoluta dedicación y entrega al ejercicio de la medicina y su profundo sentido humano y generosa preocupación por los necesitados. Para él, los enfermos no eran un modo de ganar dinero y en muchos casos ayudó económicamente a familias necesitadas. Era sincera y entrañablemente amado por el pueblo.

Don Juanito el Médico fue un hombre muy querido en La Línea, que supo ganarse el cariño, el respeto y la admiración de todas las personas que tuvieron el placer de conocerlo y tratarlo. Practicaba una medicina vocacional, recorriendo las calles de la ciudad, en su mayoría arenosas, visitando a los pacientes que demandaban sus servicios. En no pocas ocasiones no sólo no cobraba la visita, sino que incluso ayudaba a la familia.

Una comisión organizadora realizó una suscripción popular para recaudar fondos con los que levantar un busto en la plaza que lleva su nombre. Estuvo encabezada por Pedro Romero Vázquez y secundada por Vicente Ricardo Badillo, Germán Montes García, Manuel Pedrero Sánchez, Luis Martínez Fuente, José Luis Chamizo Gómez, Antonio Losada Mérida, Luis Miguel Arenillas Fleming, Felipe Cambre Trilla y Francisco Tornay de Cózar.

El 14 de febrero de 1991 se inauguró la estatua-busto en su memoria.

Decía Germán Montes sobre Juanito el Médico: “Pude comprobar el inmenso cariño que el pueblo de La Línea profesaba a Don Juanito el Médico, y el recuerdo permanente que de él guardan todas las casas que visitaba, en su mayoría humildes, donde era frecuente ver sobre la mesita de noche, iluminada por mariposas, un retrato de Don Juanito el Médico. En todo aquel periodo y en todas partes sólo escuche palabras de afecto, de auténtico cariño y fueron también infinitos los ojos linenses que se inundaron de lágrimas ante la temprana muerte, trágica, despiadada e inútil, que aún se siguen vertiendo en memoria de su inmortal recuerdo”.

Luis García Quirós ‘El Cai’ (Cantaor)

Cantaor nacido el 23 de Diciembre de 1924 en el barrio de la Viña de Cádiz. Con apenas siete años, con sus padres se vino a La Línea, donde fijó su residencia. Su profesión era camarero y estuvo trabajando en el ABC, propiedad de Juan Alcoba, donde se celebraban bautizos, el día de los Reyes y otras fiestas benéficas.

Aunque no fue profesional, sin embargo su afición por el cante y los consejos de algunos aficionados le llevaron a participar en algunos concursos de cante, como el celebrado en la peña del célebre torero linense Carlos Corbacho, y el celebrado en 1962 en San Roque. Dominaba muchos palos del cante, pero especial la saeta.

Más de cuarenta años estuvo cantando saetas en la Cofradía del Cristo del Medinaceli, lo que le llevó a reiterados reconocimientos. Participó en varios concursos de saetas celebrados por la Peña Flamenca.

Antonio García Mora (Cantaor)

Cantaor nacido en La Línea de la Concepción a mediados de los años cincuenta. El 19 de marzo de 1982, participó en el Festival de la Cruz Roja junto con Juan Delgado, Antonio Góngora, José López, Miguel Benítez, Andrés Morales, Miguel López, Miguel Perea, Faustino Vicario y José Rojas. Al toque El Quino, Jesús de Dolores, Pepe Navas; y al baile David Morales, El Churri y la colaboración especial de Eloísa Bernal.

El 19 de julio de 1989 obtiene el cuarto premio en el concurso flamenco de la Peña Flamenca Linense, y al día siguiente participó en el homenaje que esta misma Peña le ofreció a Juanito Maravillas y Juan Mesa. En dicha muestra de cante actuaron Antonio Madreles, Andrés Lozano, Paqui Lara, Miguel Maya, Rafael Muñoz Barbero y Antonio García Mora. El baile estuvo a cargo de David Morlaes, que formó cuadro con algunos de los actuantes. Las guitarras que sonaron además de la de Juan Mesa, fueron la del Quino, Paco Fernández, Antonio Peralta. En el año 1990 gana el segundo premio del concurso de nuestra peña.

El 5 de diciembre de 1992, el primer premio del concurso comarcal celebrado en La Línea. En 1994 participa en la III Muestra Comarcal de Cante Flamenco celebrado en la Peña Flamenca de La Línea, junto al Niño de los Brezos, Juan de Dios, Diego Janda, Paco Rojas, Jaime Martín, Antonio Talen y David Cruz.

Ha sido cantaor asiduo de la Peña Flamenca, donde ha actuado en sus certámenes-muestra, como en su XVI edición dedicada a María Soleo e en la XX dedicada a Fernando Terremoto hijo.