Personajes ilustres, famosos y populares (CVII)

La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

José Riquelme (Escritor y docente)

Profesor y escritor. Nació en Jimena de la Frontera en junio de 1931, pero vivió muchos años en La Línea de la Concepción, donde falleció. Estudió Humanidades en el Seminario de Cádiz, y posteriormente Magisterio en Madrid. Estaba casado y tenía dos hijos. Fue profesor de Lengua Española en el Instituto de Formación Profesional Virgen de la Esperanza de La Línea.

Desde muy joven cultivó el periodismo, con especial dedicación a los hombres y las tierras del Campo de Gibraltar, colaborando en numerosas publicaciones, especialmente en la Gran Enciclopedia de Andalucía y en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la provincia de Cádiz.

Autor de tres libros: El Campo de Gibraltar, historia y turismo (La Línea, 1981), recorrido literario y sentimental por esta hermosa comarca gaditana; El Campo de Gibraltar en la poesía española (Madrid, 1985) y Vida y obra del pintor Agustín Segura (Madrid, 1988).

El Campo de Gibraltar en la poesía española representa una ardua tarea investigadora, donde nos ofrece una amplia y diversa antología, recopilada en 173 poemas, de 115 autores de distintos siglos y generaciones, partiendo de Rufo Avieno (siglo IV después de Cristo) hasta finalizar con no pocos nombres representativos de la lírica española contemporánea. Este libro no es sólo una cuidadísima selección antológica en torno a la temática de esta zona del Sur de España, sino que también constituye un "bello homenaje del autor (como señala Leopoldo de Luis en el prólogo) a su querido rincón andaluz”.

Estudioso también de otros pintores nacidos en este contorno geográfico sureño: Rafael Argelés y Ramón Puyol, ambos de Algeciras, y Gustavo Bacarisas, de Gibraltar.

Tras quince años de intensa investigación publicó en un lenguaje sencillo y directo una exhaustiva biografía del pintor linense José Cruz Herrera con un extenso recorrido por las etapas más sobresaliente de su carrera artística.

En resumen, José Riquelme se recreó y profundizó atinadamente en esclarecer la vida y la obra de uno de los más prestigiosos maestros de la pintura andaluza del siglo XX con Vida y obra del pintor José Cruz Herrera (La Línea, 1987). En la actualidad, la Biblioteca Pública Municipal de La Línea lleva el nombre de José Riquelme.

María Ripalda (Actriz)

María Ripalda nació en la barriada de La Colonia el 11 de octubre de 1950. Su infancia transcurrió entre largas caminatas hacia Gibraltar y regresos a casa pasando siempre por delante de una imagen de la Virgen que era venerada en una calle de su barrio. “Todavía está, aunque la han puesto en otro sitio”.

Siendo aún joven se fue de La Línea ya con su vocación artística florecida y siguió dando rienda suelta a su afición. María es risueña, parlanchina y bromista; la pantalla es su pasión y desde 1968 hace sus pinitos en televisión y cine. “Como soy actriz de tercera regional, sólo he tenido pequeñas intervenciones, pero me apasiona este mundo y no me importa ganar poco. Mi marido me dice que debería pagar yo por pasármelo tan bien”.

Ha anunciado pizzas, se ha disfrazado de camarera americana, ha bailado ocho hula hoops a la vez… Hacer punto (nitin) es un relajante estupendo que practica entre pruebas de selección y rodajes. “Me ayuda a no deprimirme, aunque a mi familia sí que la tengo deprimida con tantas bufandas”.

María sólo se queja de haber ganado kilos con los años, pero está satisfecha de su modesta carrera como actriz y sigue esperando su gran oportunidad. Ha vivido en el extranjero y uno de sus grandes orgullos es su hija monja. En La Línea, adonde vuelve cada vez que puede, mantiene amistades como la del padre Junco, al que admira.