Pacheco tras quedar fuera del festival de La Línea: "Llegará un día en el que tendrán que contratarme"

Que el único torero del Campo de Gibraltar, Miguel Ángel Pacheco, haya quedado fuera del festival taurino organizado para ayudar en la restauración de la Virgen de la Esperanza de La Línea, ha creado malestar entre sus partidarios, que se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento para trasladar sus quejas a los responsables del Consistorio.

Existe la costumbre en el mundo taurino que en los festivales benéficos participen matadores y novilleros de la tierra, una práctica que no se ha cumplido en esta ocasión, quedando el cartel conformado por la rejoneadora Lea Vicens, los espadas Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera, Cayetano y Daniel Luque, y el novillero Marco Pérez.

"La empresa dice que no les cuadro. Ellos se lo pierden", zanja Pacheco en declaraciones a Europa Sur. "Yo estoy para torear", aunque admite que le habría ilusionado hacer el paseíllo en la plaza de su pueblo y colaborar en la restauración de la Esperanza, talla que salió ardiendo a finales de mayo durante un incendio en la Parroquia de San Bernardo.

Cumpliendo el viejo dicho de que un torero lo último que debe dar es pena, cuenta que no se termina el mundo por no participar en el festival. "La plaza de La Línea va a seguir ahí y llegará el día en que tendrán que contratarme para siempre", advierte. "Que un empresario diga que no le cuadra el torero del pueblo en un festival es absurdo" y pone como ejemplo otros cosos, como el de Sevilla que, en situaciones así, ha ampliado el cartel a un participante más, quedando en siete.

"Agradezco mucho a los aficionados linenses su apoyo después de esta cabezonería", añade Miguel Ángel Pacheco, quien elude pronunciar el nombre del empresario de El Arenal, Curro Duarte, responsable de elegir a los integrantes del festival del próximo 4 de marzo.

"Ha faltado torería"

Su representante, Antonio Caba Soria, detalla que se reunió hasta en dos ocasiones con Duarte para que contara con Pacheco. "La primera vez me dijo que lo estaba cuadrando y la segunda, que era imposible. Me explicó que el cartel estaba muy rematado y que él sólo programaba a figuras", añade con estupor Caba. "Le ha faltado torería". "Precisamente él -en referencia a Curro Duarte-, que ha sido torero, debería acordarse de los malos ratos vividos y no hacérselos pasar a otro".

Finaliza Caba reconociendo que ha resultado un estímulo ver al grupo de aficionados jóvenes a las puertas del Ayuntamiento linense pidiendo, de forma espontánea, la inclusión de Pacheco. "Los sábados, Duarte y el alcalde, Juan Franco, suelen verse por el centro del pueblo. Creo que los van a perseguir con las pancartas", cuenta.