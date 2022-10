El PP define a La Línea como "la gran olvidada" en los Presupuestos Generales de 2023

El Partido Popular de Cádiz ha expresado este martes su oposición a unos Presupuestos Generales del Estado que, sostiene, hace de La Línea "la gran olvidada". "Son unos presupuestos lamentables para los linenses que están desamparados ante el desgobierno de Pedro Sánchez", sostienen los conservadores.

Bruno García, presidente provincial del PP de Cádiz, junto al senador José Ignacio Landaluce, el diputado nacional Pepe Ortiz y la presidenta local, Susana González, han compadecido en rueda de prensa valorando los próximos presupuestos como “los peores de la historia para el Campo de Gibraltar y especialmente para La Línea que no aparece en ellos”.

El destino de los presupuestos

Los integrantes del grupo político han destacado que no hay partidas para la Comisaría, ni para la Zona de Especial Singularidad y sólo hay 500 mil euros para la variante de Campamento (San Roque) que lleva apareciendo años con una inversión mínima que nunca se ejecuta.

Por otro lado, también inciden en que no se invierte en las carreteras de la comarca, solo en el acceso Sur de Algeciras, sin que se invierta en el acceso norte o en el trayecto Vejer-Algeciras.

En materia de ferrocarril han señalado que de los 300 millones de euros presupuestados para 2022 en la Algeciras Bobadilla sólo se han invertido hasta finales de agosto 5 millones, tal y como reconoce el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria.

Respecto al Plan Especial para el Campo de Gibraltar que cuenta con una inversión de 1000 millones, apuntan que “sigue faltando tres años y medio después absolutamente todo y especialmente en La Línea”.

La denuncia del PP

La presidenta local del PP de Cádiz, Susana González, ha denunciado que “son unos presupuestos totalmente electoralista y mirando solamente por el beneficio del de Pedro Sánchez y no a los ciudadanos”; a la vez que critica que “ante unas cuentas pésimas, la diputada socialista y ex alcaldesa Gema Araujo lo venda como un gran presupuesto cuando son una tomadura de pelo para los linenses”. Asimismo, cuestiona la “falta de peso del alcalde de La Línea que es socio del PSOE y gobierna con ellos en Diputación y Mancomunidad y no ha logrado ninguna inversión para la ciudad”.

Landaluce, por su parte, ha defendido la necesidad de un trato preferente a La Línea. “Si hay una localidad que tiene que ser mejor tratada y recibir más inversiones porque es la mayor perjudicada por el Brexit es La Línea, pero no existe en las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez y ni invierte en nuevas infraestructuras, ni en planes de formación, ni en empleo, ni en la zona de especial singularidad, ni para atraer empresas ni en la creación de una zona de riqueza”.

El diputado Pepe Ortiz ha destacado que “el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más está recaudando en la provincia de Cadiz, 1338 millones de euros, un 30% más de recaudación que han salido del bolsillo de los vecinos, también de La Línea, y en cambio reciben menos inversión que nunca”.

Ortiz también ha anunciado que el PP va a presentar enmiendas a los PGE para mejorar los presupuestos y que La Línea y el Campo de Gibraltar aparezcan en las cuentas del Gobierno. También ha adelantado que se ha pedido información sobre el nivel de ejecución presupuestaria “que el Gobierno está ocultando porque no está haciendo nada de lo que dice en los PGE”.

Para concluir, Bruno García ha insistido en que “los PGE dejan de nuevo al Campo de Gibraltar y La Línea en el olvido y por eso nos oponemos a estos presupuestos que son negativos y no solucionan los grandes problemas que tiene la zona como el ferrocarril y o la Zona de Especial Singularidad”.

El presidente provincial también ha comentado que estas cuentas “deberían servir para luchar contra la crisis, pero lamentablemente no valen y vuelven a castigar a la comarca y la provincia”. Para Bruno García “existen dos modelos, el de Pedro Sánchez que no resuelve nada y genera problemas, y otro modelo el de Juanma Moreno y Núñez Feijóo que busca que los ciudadanos tengan mayor capacidad para hacer frente a la crisis”. Como ejemplo, se ha referido al ahorro de 45 millones de euros en impuestos que van a tener los gaditanos gracias a la sexta bajada de impuestos puesta en marcha por la Junta de Andalucía.

“EL Partido Popular vamos a poner siempre por delante al Campo de Gibraltar y a nuestra tierra porque lo importante para nosotros son las personas y lo que hacemos es ponerlas por delante de cualquier otra cosa”, ha concluido.