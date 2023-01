La ONCE deja un premio de 815.000 euros en La Línea con el sorteo del Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE deja en el sorteo del 24 de enero un premio de 815.000 euros repartido en 10 cupones en La Línea. El boleto más agraciado contiene 500.000 euros, mientras que los otros nueve cuentan con 35.000 euros cada uno.

Luis Manuel Martín Calvente ha sido el vendedor encargado de llevar la fortuna hasta la ciudad del Campo de Gibraltar. “Creo que algún cupón premiado lo he dejado en un bar cerca de mi casa”, comentaba en la mañana de este miércoles. “A una de mis clientas de siempre le he dicho que mirara el cupón y no veas cómo se ha puesto cuando ha visto que estaba premiado”, añadía.

Martín lleva vendiendo cupones de la ONCE desde agosto de 2013 en su punto de venta situado en la calle Joaquín Ruiz Morito, número 18, en la barriada de San Bernardo, desde donde afirmaba que “estoy muy orgulloso por dar los premios, y espero que sirva para que suban las ventas”.

El cupón del 24 de enero, dedicado al 30 aniversario de Acción Psoriasis, también ha dejado premios en localidades de Granada, Málaga, Ciudad Real, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias.

El Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.