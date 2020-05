El hijo de Camarón saca a la luz 'Yo soy de La Línea', una apología del narcotráfico

El rapero José Monge Junior, conocido en el mundo musical como Mancloy e hijo del mítico cantaor flamenco José Monge Cruz [Camarón de la Isla], ha sacado a la luz un tema denominado “Yo soy de La Línea” que no es desde principio a fin sino una apología del narcotráfico.

“Carga ligero, que no toque el suelo, el pájaro vuela con nido en el cielo” se oye rapear a Mancloy mientras las imágenes del vídeoclip muestran un helicóptero de la policía. A esa frase siguen una relación de vehículos de máxima cilindrada (“ya no los sacan de casa porque ya no es como antes”) o referencias a ropa de primeras marcas (“vale cuatrocientos esa riñonera, la que es de marca Gucci, la que está en lista de espera”) .

“Yo soy de La Línea, soy de La Atunara, paso fardos por la noche y de madrugada” (bis) continúa la letra, a la que casi en todo momento acompañan reflejos de los pulsos entre los narcotraficantes y las fuerzas del orden, lo que incluye una brutal colisión entre vehículos.

“Todo el mundo odia a los Cobra, todo el mundo sabe por qué de sobras… en tierra espera la puta brigadilla…”, continúa.

"La Línea es Marruecos, Marruecos es La Línea"

“La Línea es Marruecos, Marruecos es La Línea, surcando el Estrecho, arriesgando la vida”, sostiene el hijo de Camarón. “Poniente o Levante se sale a currar, en el potro sentado burlando el radar”... y así hasta casi el infinito.

Esta desafortunadísima proyección de la ya de por sí maltratada imagen de La Línea es obra de Mancloy, cuyo canal de Youtube tiene 13.300 suscriptores, aunque el rap que habla de su procedencia linense ya tiene más de 51.000 reproducciones.

La corta trayectoria musical de este rapero linense provoca que no sean muchas las referencias a su obra en medios especializados. Hay que recurrir a Vice (publicación que trata temas internacionales de sociedad, arte contemporáneo independiente y cultura juvenil) en el que Ana Iris dice de él: “Aunque no le gusta que le comparen, cuando uno está frente a Mancloy es inevitable no pensar en la timidez de su padre, en su manera de sonreír y en la sencillez y la pureza con las que hablaba”.

"Ser hijo de Camarón se lleva con mucho orgullo, pero también es una mochila muy grande, la verdad", dice Mancloy en el referido artículo. "Pero bueno, poquito a poco vamos saliendo pa' lante. Compararme me comparan, pero qué le vamos a hacer. Las comparaciones son abismales, pero las críticas hay que aceptarlas como vienen, es así".

Manchoy explica que él cantaba de pequeño, pero decidió dejarlo. "De repente dejé de hacerlo, me callé y hasta ahora", confiesa, y no quiere ahondar más en las razones que le llevaron "a callarse". Un día, simplemente, dejó de cantar. Hasta que a sus 27 años decidió volver a coger el micro y se puso a hacer rap”, agrega la autora del reportaje.