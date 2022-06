Vuelven a La Línea los cursos de inmersión en inglés con 600 alumnos matriculados

La sede de La Línea de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, acoge desde el lunes 6 de junio el primer turno de alumnos que realizarán el curso de inmersión en lengua inglesa. En la edición de este año pasarán por el municipio linense un total de 600 alumnos, hasta el 21 de octubre.

Desde el año 2009, la UIMP ofrece estos cursos en La Línea y en el resto de sedes que tiene repartidas por toda España a raíz del acuerdo de colaboración suscrito en 2007 entre el Ministerio de Educación, que se encarga de gestionar las becas a los alumnos que las solicitan, y la universidad.

Los cursos de inmersión lingüística se desarrollan en inglés en su totalidad y están enfocados única y exclusivamente a mejorar la destreza oral y comunicativa de los alumnos. Se realizan en grupos muy reducidos, con un máximo de cinco alumnos, por parte de un equipo de profesores nativos de diferentes nacionalidades.

El programa de los cursos de inmersión lingüística incluye actividades que van más allá del aula, como talleres para practicar los exámenes oficiales, visita a la ciudad, sesiones one to one o entrevistas de trabajo, todo en inglés. Una vez que los alumnos finalicen el curso recibirán un diploma otorgado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Ministerio de Educación, que acredita los conocimientos adquiridos correspondientes al nivel de competencia oral conforme al Marco Común Europeo de Educación.