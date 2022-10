Juanito Makandé: "La Línea me dio la música"

Juanito Makandé, uno de los artista más conocidos de La Línea, se retira la noche de este viernes en Sevilla de los escenarios. En las horas previas a la que califica como "la más importante de su vida", reflexiona para Europa Sur sobre una carrera musical de 21 años.

Desde que consiguiera grabar su primer disco con su banda de toda la vida, Radio Macandé, en 2002, Juan Medina, Juanito Makandé, no ha parado de cosechar éxitos. Más de dos décadas dedicado en cuerpo y alma a la música: "Le tengo tanto respeto y tanto amor a la música que es el eje central de mi vida".

"La Línea me dio la música, me abrió la ventana al flamenco, una de las músicas más poderosas que existen"

Recuerda a todas las personas que le han acompañado durante su trayectoria profesional y dedica palabras de cariño a su tierra natal, La Línea: "En mi casa no hay ningún músico, La Línea me dio la música, me abrió la ventana al flamenco, una de las músicas más poderosas que existen".

En su ciudad descubrió a lo que quería dedicarse con tan solo 11 años, cuando iba en el coche de su padre escuchando Camarón: "Fue un sentimiento tan potente y tan profundo que cambió mi vida. Automáticamente supe que quería hacer sentir a la gente, si no ese sentimiento, alguno parecido", algo que ha podido hacer durante más de dos décadas y por lo que está muy agradecido.

Sevilla espera con ansias el concierto. Con más de 10.000 entradas vendidas, Makandé se enfrenta al concierto en solitario más grande de su vida. "Yo realmente pensaba que no iba a venir tanta gente, hemos estado tocando todo el verano por ahí, pero una vez más el público ha querido demostrarme su cariño y su apoyo y así lo he sentido", dice el artista.

"Están siendo unas horas intensas. Mucho mensaje, mucha gente... Son 21 años que dan para mucho", comenta. Makandé estará acompañado por amigos que se ha ido encontrando a lo largo de esta etapa, desde el Canijo de Jerez hasta Tu Otra Bonita, pasando por el escenario también La Mari de Chambao o la cantaora Amparo Sánchez, todo un elenco de estrellas que harán disfrutar a los presentes, objetivo del linense que quiere devolverle de esa forma a sus seguidores todo lo que han hecho por él. "Espero que la gente disfrute, que es a lo que me debo, a mi público, que ha estado tantos años aquí mostrando su cariño y su apoyo y, por encima de todas las cosas, espero que disfruten mucho".

"Ahora es cuando me voy a meter de verdad en la música"

Tras iniciarse en las bodas, los coros y las celebraciones gitanas de La Línea, Juanito Makandé no ha parado de formarse para seguir creciendo musicalmente. Él se define como una persona "atenta a las señales de la vida" y considera que ha llegado el momento de retirarse de los escenarios, algo que no le impedirá seguir dedicándose a su pasión: "Ahora es cuando me voy a meter de verdad en la música".

"Recibir el cariño del público durante tantos años, de alguna manera ha hecho que yo me sienta realizado en ese aspecto. A la hora de hacer canciones y cantar, ver a 50.000 personas cantando una canción que tú has escrito en tu cuarto en un momento de fatiga, que lo haces para expresarte, es una cosa muy bonita. Por ese lado siento esa etapa más que cerrada", comenta.

Makandé lo tiene claro, la música seguirá siendo su eje, pero desde una perspectiva distinta. Ahora quiere centrarse en la guitarra, instrumento con el que se reencontró hace algunos años y para el que se está formando. Además, apuesta por el futuro de la industria musical en su estudio La Luciérnaga, instalado en la sierra de Mallorca, donde produce a otros artistas que le inspiran. "De una forma natural, la vida me ha ido llevando hasta lo que siento ahora mismo que es dejar a los siguientes cantar y yo dedicarme a la guitarra y a producir", concluye.