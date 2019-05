En cuatro años ha pasado de ser jefe de Inspección Tributaria en el Ayuntamiento a alcalde con 21 concejales sobre 25 posibles. Entre sus retos, lograr más atención para su municipio y el B-2 de inglés.

-Ha superado todas las expectativas.

-Se han sumado un conjunto de factores. Primero, que se nos ha aparecido la Virgen del Carmen, segundo, la Inmaculada Concepción...

-...y tercero, Juan Franco.

-Jaja. Fuera bromas, creo que nuestra gestión ha ido de menos a más. Ya dijimos en 2015 que el primer año y medio iba a ser muy duro y que los proyectos iban a ir saliendo poco a poco. Hemos tenido un final de mandato en el que se han hecho realidad.

-¿Por ejemplo?

-La renovación del alumbrado público. Cualquiera que tire de hemeroteca sabe que estamos trabajando desde el día que entramos en ello y con documentación desde febrero de 2016.

-Pero con farolas nuevas no gana uno unas elecciones con el casi el 70% de los votos.

-No solo. Si además de las farolas asfaltas las calles, cambias el alcantarillado, pones un servicio de transportes nuevo, saneas las cuentas, revisas la visera del estadio y presentas el nuevo proyecto, inauguras un centro social nuevo en Los Junquillos, pones césped artificial en campos de fútbol que llevaban diez años abandonados, inauguras el museo Cruz Herrera y así, suma y sigue...

-Y una oposición que se lo ha puesto bastante fácil.

-Hemos tenido una acción de gobierno bastante acertada y una estrategia de comunicación que empezó siendo lamentable y que poco a poco fuimos mejorando, tanto en los medios habituales como en las redes sociales. ¿La oposición? Pues creo que no ha estado bien estructurada. Esa es una circunstancia que se ha dado, pero yo no tengo culpa de que usted no tenga un defensa central añto para despejar los córneres: fíchelo.

-Su campaña electoral ha sido muy a pie de calle.

-No quiero ser vanidoso ni que nadie piense que se me ha subido la victoria a la cabeza, pero ha sido muy buena.

-¿Cuánto le ha costado la campaña?

-Me ha costado perder cuatro kilos y 217 km andando, que es lo que me dice la aplicación del teléfono.

-Aparte de eso, tendrá que declarar otros costes ante el Tribunal de Cuentas.

-Nos hemos gastado el tope legal y espero que el resto de partidos haga lo mismo. Hemos puesto 30 carteles, no doscientos... Y los nuestros ya los hemos retirado.

-Una de sus claves ha sido el contacto personal.

-Tampoco quiero que parezca que soy un experto ni nada que se le parezca. Hemos hecho una microcampaña. Nuestro trabajo era nuestra carta de presentación y con él hemos ido barriada a barriada, persona a persona, en reuniones en las que quien quería preguntar algo levantaba la mano y exponía lo que quería. Hemos tenido momentos muy tensos en algunos sitios, es normal, pero la cercanía al ciudadano ha sido máxima, aunque alguno me decía que no... ¡Me ha faltado acostarme con el vecino! (Risas) Hemos hecho, todo el equipo, una vida muy normal y eso se aprecia.

-Los resultados son un chute de vitamina.

-Qué duda cabe, aunque vamos a necesitar del apoyo de otras administraciones en las que gobiernan otros partidos, de ámbito nacional, y hay que tener inteligencia para saber gestionar el éxito.

-Este éxito le da la oportunidad de dar un salto más allá de La Línea, con mando en plaza.

-Le adelanto, porque ya he visto el comentario de algún individuo, que nosotros asumiremos los cargos orgánicos que nos correspondan en otras administraciones. Como alcalde soy miembro nato de la Junta de Comarca, consejero de Arcgisa y cabe la posibilidad de que sea diputado provincial. Estaré como alcalde de La Línea y, si voy a la Diputación, lo digo de manera descarnada y a cara descubierta, es con el fin de intentar sacar el máximo provecho para nuestra ciudad: en inversiones, etc, etc.

-Ya puestos, pedirá una vicepresidencia.

-No la descarto, no la descarto.

"Si voy a la Diputación, lo digo a cara descubierta, es con el fin de sacar el máximo provecho para La Línea"

-¿Se la han llegado a ofrecer?

-Todavía no nos hemos sentado a verlo. No nos vamos a engañar: alguna conversación ha habido, es lógico. He hablado con Juan Carlos Ruiz Boix, uno de los actuales vicepresidentes, para darle la enhorabuena por los resultados porque ha hecho un trabajo magnífico en San Roque. Y así lo han valorado los resultados de San Roque dándole de nuevo la mayoría absoluta. También he hablado con la presidenta de la Diputación, Irene García. También le digo que he hablado con gente del PP e IU. Las conversaciones, ya le digo, espero que comiencen la semana que viene.

-¿De tener esa vicepresidencia, qué área le gustaría desempeñar?

-Es muy prematuro. Lo que quiero es que quede muy claro que tememos una forma de trabajar muy distinta al resto de partidos, de corte asambleario, y será nuestra comisión ejecutiva la que elabore un plan de trabajo. Una de las claves del éxito de La Línea 100x100 es que no es un partido unipersonal. Todo el mundo ha podido ver que en la cartelería y en las fotos de la campaña aparecemos siempre quince o veinte personas.

-En la Diputación, usted y otro miembro de la corporación cobrarían sueldos como diputados.

-Con el consiguiente ahorro de dinero para el Ayuntamiento de La Línea. En cualquier caso, será la asamblea de mi partido la que decida.

-Toca reorganizar su equipo. ¿Lo tiene decidido?

-Tengo una idea básica. El equipo saliente está condicionado por la participación de los concejales del PP y sus funciones hay que repartirlas. Quiero aprovechar la ocasión para hacer un reconocimiento al trabajo que han realizado porque se ha dejado el pellejo por esta ciudad. De hecho, me hubiera gustado contar con algunos de ellos para el nuevo gobierno municipal. Las circunstancias no lo permiten.

-¿Con Los Barrios 100x100 tiene algún tipo de aproximación?

-No.

-¿Ni para la Mancomunidad?

-Tienen tres representantes y nosotros cinco. Cabe la posibilidad de un pacto con ellos, IU y PP, pero no nos vamos a engañar: los números dan también para pactar con el PSOE y ese pacto se puede aparejar con uno en la Diputación.

-Puede que las personas del PSOE con las que usted ha contactado no sean los interlocutores finales de ese partido. Los pedristas reclaman la Presidencia.

-Es que yo no he negociado con nadie. Insisto, solo ha habido llamadas de cortesía. No voy a entrar en las cuestiones internas de otros partidos, aunque debo decir que mantengo unas excelentes relaciones con el resto de formaciones políticas de la provincia.

-Con estos resultados, el proceso para declararse ciudad autónoma cobra fuerza.

-Pues sí. Está claro que, teniendo el discurso que hemos tenido y diciendo claramente que queremos constituirnos como ciudad autónoma, los linenses han apostado por él casi en un 70%. El germen está ahí. Cuando tengamos el dictamen jurídico que hemos encargado, daremos el paso. Me sorprenden que algunos periodistas o pseudoperiodistas hablen de que somos independentistas... ¿De qué, de cuándo? Quien dice eso solo pretende ridiculizar una propuesta legítima refrendada por los linenses. Yo me siento español, andaluz y gaditano. Lo que está claro es que ni España, ni Andalucía, ni Cádiz han mirado por una de sus hijas más desvalidas. Solo estamos buscando un marco jurídico para resolver de forma clara y decidida los problemas estructurales que este municipio tiene desde hace décadas, por no hablar de siglos. No es un disparate, como lo que plantean los independentistas catalanes, sino un instrumento recogido en el artículo 144.1 a de la Constitución.