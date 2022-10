El linense Juan 'El Cebolla' da calabazas en 'First Dates'

El linense Juan Francisco Gallardo, al que todos conocen como Juan Cañete e incluso los más cercanos como Juan El Cebolla no encontró el amor en el programa First Dates de Cuatro y se plantea, si le brindan la oportunidad, volver a intentarlo. Juan Cañete fue el que optó por no tener una segunda cita con Manoli, que después de 14 años soltera, sí se había brindado a reencontrarse con el de La Línea en el futuro.

“Al marido de Manoli no le gustaba viajar, pero ella ya se ha visto con Juan viajando a Paris. Juan ha venido a First Dates en busca de una morenaza que se subiera en su caballo en El Rocío, pero se ha encontrado con una mujerona española a la que no le gusta el Rocío, nunca ha montado a caballo y le gustan los toros, pero en el campo”, explica la web del programa en referencia al encuentro de este linense que desde hace poco más de nueve meses reside en Alcaudete (Jaén).

“Juan es taurino porque se ha criado en ese mundo y su madre se lo inculcó desde pequeño. En el amor asegura que le ha ido mal, pero ha estado casado 42 años casado con la misma mujer. Sin embargo, en el 2019 vivieron la peor de las situaciones con el fallecimiento de su hija y el matrimonio se rompió. Lo ha pasado muy mal y no ha estado anímicamente en condiciones para encontrar el amor, ahora está ilusionado y busca a una mujer que le guste vivir la vida y comparta sus aficiones. Es muy andaluz y le suelen gustar las mujeres morenas y agitanadas”, afirma el texto.

“Manoli, su cita, es morena y asegura que siempre ha estado muy enamorada de su marido y que lo ha cuidado mucho hasta que lo perdió. Ha llegado a First Dates muy nerviosa y abierta al amor, aunque que ha asegurado que sigue enamorada de su marido. Al ver a Juan ha sentido que era un hombre muy bien vestido y le ha gustado que los dos fueran de cerquita y del Betis. Eso sí, le ha dejado claro que ella rociera no es”, añade el resumen de su encuentro.

“Ya en la mesa, Juan ha querido saber más cosas de Manoli y los motivos por los que no le gustaba el Rocío y ella le ha dejado claro que era una parafernalia que no le gustaba nada. También le ha dicho que su marido y su hijo eran capillitas, pero que desde que se quedó viuda no ha vuelto a subir a Sevilla para una Semana Santa. La afición por los caballos tampoco la comparte: "No me he subido a un caballo en mi vida””, continúa la narración.

“El mundo del toro tampoco es algo que a Manoli le vuelva loca porque a ella le gustan los toros en el campo, pero no ha dicho que no a ir alguna que otra vez a la plaza. Juan le ha dicho que él amo su tierra y ella le ha confesado que nunca había ido a La Línea de la Concepción y a casi ningún otro lugar porque a su marido no le gustaba mucho viajar ni conducir. Él se ha hecho billones de kilómetros y ella ya se ha imaginado viajando con él a Paris o a cualquier otro lugar”, explica.

“Manoli ya estaba empezando a encontrarle su aquel a Juan porque ella lleva 14 años solita y lo que busca es un buen corazón más a allá de cualquier físico, pero él ha tenido claro que el físico de Manoli no era lo que estaba buscando”, advierte el programa.

“Con mucho apuro, pero queriendo ser sincero, Juan le ha dicho que no le gustaba físicamente y que era una pena porque le había parecido una señora encantadora. Ella si estaba dispuesta a repetir, pero no ha podido ser”, finaliza.