El periodista deportivo Javier Bautista conmemora el Día de Andalucía en La Línea

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha celebrado este martes un pleno extraordinario con motivo del Día de Andalucía. Con la presencia del alcalde de la ciudad, Juan Franco, miembros del equipo de gobierno municipal y representantes de los Cuerpos de Seguridad, el discurso institucional ha corrido a cargo de Javier Bautista, comunicador deportivo de la Cadena Cope.

Bautista dio sus primeros pasos en el diario Área como redactor, labor que también ha desarrollado en el Marca. Después pasó desde Cope Campo de Gibraltar a la emisora de la cadena en Cádiz, donde fue jefe de Deportes. Actualmente, en Cope Málaga, es narrador de Tiempo de Juego, el programa de información deportiva líder en España. En su trayectoria profesional ha tenido ocasión de cubrir grandes acontecimientos tanto nacionales como internacionales y, a lo largo de los años, no ha perdido su conexión con La Línea.

Al termino del pleno se ha entonado el himno de Andalucía y se ha dado por concluida la sesión.

Discurso íntegro de Javier Bautista

Señor Alcalde Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, amigo Juan Franco, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, representantes de colectivos y entidades, hermana, señoras y señores, buenas tardes:

Hoy se conmemora el día de Andalucía, nuestro día. Un día grande para el pueblo andaluz. Por mi ocupación de comunicador, en la radio, he tenido la oportunidad de viajar, ya no solo por cada rincón de nuestra comunidad, si no por todo el país y por Europa. Y sí, no se imagina nadie, la envidia que nos tienen fuera de nuestra querida Andalucía.

“Desechad tristezas y melancolías”, escribió Lorca. Hagamos caso al poeta y sigamos esa tarea para nuestra tierra. No haré un discurso ni político, y ni pretencioso. La historia es la que es, con su pasado, presente y futuro, y ahí me paro. Andalucía tiene una calidad en todos sus aspectos absoluta, mejorable, claro, pero firme y decidida.

Les cuento un detalle. Recuerdo un partido en Anoeta, en San Sebastián, jugaba el Málaga contra la Real, y cenando la noche antes del partido, me dice el encargado del restaurante, con buen talante al escucharnos nuestro acento, mira, soy vasco, pero estoy enamorado de vuestra tierra.

Y le digo, hombre, me alegro, la verdad que tenemos buenos lugares y me añade, me encanta el surf, y bajo todos los años a Tarifa y me quedo a dormir muchas veces en La Línea, y me salió la sonrisa y el orgullo, no sabemos lo que tenemos y lo que valoran nuestra tierra la gente de fuera. Sigamos así, creciendo.

Ya lo cantaba El Barrio, “Para Vivir y Morir, Andalucía”, y es verdad. Nuestra tierra tiene todo, absolutamente todo. Sol, mar, campo, playa, gastronomía, su gente y lo más importante, una cultura que atrapa.Hoy, 28 de febrero, Día de Andalucía, rememoramos un acontecimiento singular de nuestra historia, un momento que marca definitivamente nuestro destino.

Hoy es un día especial, un día en el que los andaluces celebramos nuestros primeros pasos en el autogobierno. Y, sobre todo, celebramos esta efeméride rindiendo homenaje al verdadero protagonista de aquel hecho histórico: nosotros, el pueblo andaluz.

El 28 de febrero de 1980, se celebró el referéndum por el que Andalucía llega a constituirse como comunidad autonómica, con plenas competencias y gobierno propio. Hoy nuestro pueblo es mucho más grande y reconocido en el mundo entero.

Quiero recordar que el grado de desarrollo económico, social y cultural de nuestra Andalucía ha sido posible gracias a nuestra constitución y a nuestro estatuto de autonomía. Defenderlo de las falsas etiquetas, como que el andaluz es un pueblo de vagos y vividores, defenderlo de la ridiculización permanente por su forma de hablar y expresar.

Dicho esto, Andalucía, es una parte muy importante del motor de nuestro país. Juntos somos más fuertes y el andaluz lo sabe. Nadie como el andaluz conoce de sacrificio. Y atrás quedaron tiempos difíciles, claro. Hoy en día es una gran comunidad autónoma con todo tipo de mejoras que le sitúan a la vanguardia de lo que se proponga. Yo diría que los ojos del mundo se están girando a nuestra comunidad. Peleemos por ello.Yo lo vivo en Málaga, y su crecimiento como ciudad está siendo de una forma imparable, pero veo el resto de provincias y es igual, como sus pueblos. Como La Línea, que cada vez que vengo aquí la veo más cambiada y mejor. Y yo me alegro por ello.

Como decía en mi introducción, son cada vez más las empresas y turistas que nos visitan y que se quedan. Y cada vez, nosotros, le ponemos la mejor de nuestras caras para que se queden en nuestra tierra. Con nuestra indiosincracia, con nuestros problemas, que los tenemos, pero son nuestros problemas, que nadie venga de fuera a decírnoslo, lo sabemos y lo peleamos. Y salimos adelante.

Andalucía es una enorme tierra, tierra de arte y embrujo, con enormes posibilidades. De eso no hay duda. Y si no que se lo digan a nuestro pueblo, a La Línea, que pelea a diario y que suma, que no resta y que quiere abrirse paso, porque ese es el sinónimo del andaluz en realidad.

Miren, tengo la fortuna de trabajar con el mejor equipo de la radio deportiva de este país y con Manolo Lama, por ejemplo, lo hablo mucho. Andalucía lo tiene todo. Ha crecido tanto y tiene tanto que ofrecer, que es, y lo digo con conocimiento de causa, la gran envidia. Hay talento para regalar aquí.

Pepe Domingo Castaño cuenta en su libro como se enamoró de esta tierra, y esto es solo un minúsculo ejemplo. Como se vive aquí, como se come, por nuestro clima, por nuestro don de gente, nuestra cultura, y nuestra forma de ser, creo que no hay ningún tipo de duda.

También quiero decir que Andalucía por todos estos piropos, no se cree más que nadie, ni mira por encima del resto, al contrario, fiel a su historia, pelea por crecer más.

Les cuento, en matera deportiva, que es donde yo me muevo, no se imaginan la de gente que busca invertir en equipos de nuestra comunidad y la de jugadores que tienen una segunda residencia aquí, o que se quedan a vivir. Eso es por algo, porque el pueblo andaluz es solidario, no le cerramos la puerta a nadie de fuera y al forastero, al minuto, lo tenemos invitándole a una cerveza.

Ese es nuestro pueblo, del que hoy, 28 de Febrero, y el resto año, obvio, debemos sentirnos orgullosos. O no convivimos con gibraltareños y demás.

Cuando Juan Franco me llamó para que diese este discurso, en este día tan marcado, le dije, Juan, es un orgullo hablar de nuestra tierra. Y eso quiero plasmar en este discurso, que nos sintamos orgullosos, que cuando viajemos fuera, no cambiemos acento, ni tiremos lo nuestro, que lo sigamos defendiendo.Que fuera nos miran con envidia y muchos querrían vivir oliendo a mar. Y aquí lo tenemos 24 horas. Un día de granizo en Bilbao, recuerdo, estando en la cabina del viejo San Mamés me hizo pensar, lo siento, no podría vivir aquí, no me acostumbraría, que frío y que de lluvia. Dame ese olor a mar y el solecito de nuestra tierra.

Cuantas veces hemos dicho: La gente pagando fortunas para irse a la República Dominicana o Punta Cana, con lo que tenemos aquí. Y es verdad, real y cada vez más claro.Miren, sin desmerecer, con respeto, pero no me negarán el manjar de unas gambitas de Huelva, esas playas de Cádiz, esos Boquerones o Espetos de Málaga, ese vino de Jerez, ese embrujo que tiene Sevilla, ese flamenquín de Córdoba, ese paisaje de Granada, esa tapita con bebida incluida de Almería, con sus migas o el aceite infaltable de Jaén.

Andalucía está cambiando y esa transformación va mucho más allá de las caras o del Gobierno que esté. Decía hace poco Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, que “Los andaluces nos sentimos más españoles en tanto nos sentimos más andaluces. Ninguna contradicción habita entre uno y otro sentimiento”, y es así.

Aquí no hay divisiones. Cada provincia pelea, pero al final solo hay un color, el blanco y el verde, el de nuestra bandera, la que hoy, 28 de febrero, debemos alzar.

Y quiero terminar con el padre de la patria andaluza, Blas Infante. Con la letra de nuestro himno, nacida de su pluma, Blas Infante pone en estrofas todo esto: “El pueblo andaluz es aquel que pide libertad y memoria, es aquel que lucha por la luz de su propia alma, gente generosa que es capaz de dar su cultura y esperanza, no solo a los de su tierra, sino a todos los pueblos… y a toda la Humanidad.”

Viva Andalucía. Viva su gente.Y Viva La Línea de la Concepción.Muchas gracias.