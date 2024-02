Inmaculada Nieto critica la "permisividad" de la Junta con las viviendas ilegales de los narcos en La Línea

La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este jueves la "permisividad del Gobierno andaluz con más de un centenar de chalés y viviendas ilegales de los narcos" construidos en La Línea, dado que la ordenación del territorio es "competencia exclusiva suya". "Son desmanes, muchos de ellos, amparados por su ley del suelo: la Lista".

Así lo ha expresado Nieto en el debate del Parlamento autonómico, en el que se ha colado el tema del narcotráfico desde los primeros minutos de su intervención, al calificar de "inapropiadas" las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, acerca de las críticas al Gobierno por la falta de medios para combatir el narcotráfico a raíz del asesinato a los guardias civilles en Barbate tras ser embestidos por una lancha.

"Este miércoles hemos asistido a un debate lamentable, pero llevan ustedes muchos días haciendo una sobreactuación impropia. Es el presidente de un partido que tiene en Marbella a una alcaldesa cuyo patrimonio viene del narcotráfico", ha afirmado Nieto.

Además, "tiene un jefe de filas -en alusión al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo- al que conocemos por sus paseos en barco con un señor que, precisamente, no tenía piscifactoría en Galicia sino que se dedicaba al narcotráfico", ha aseverado antes de cuestionar de lleno el funcionamiento de la Administración andaluza.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, en su turno de intervención, le ha afeado esas declaraciones "Me cuesta trabajo encontrar qué motiva las palabras que acaba de pronunciar: comparando el asesinato cruel, absolutamente asimétrico en medios y recursos, con cuestiones políticas nada probadas, donde nadie tiene una sentencia firme, y viene a mezclar una cosa con la otra". En este sentido, "a mí me parece, sinceramente, que ese discurso no es nada apropiado para una dirigente de un grupo político como el suyo", ha dicho.