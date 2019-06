Juan Franco oirá al PSOE y al PP antes de entregar la llave de la Diputación

El alcalde de La Línea, Juan Franco, afirmó ayer que oirá a todas las formaciones políticas antes de decidir su apoyo para formar Gobierno en la Diputación de Cádiz, el último capítulo que resta por escribir de la etapa electoral tras la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado.

El resultado de las elecciones municipales del 26-M permite al PSOE seguir al frente de la Diputación cuatro años más, pero tendrá que buscar un apoyo para garantizar la estabilidad de gobierno. Le bastaría con el de La Línea 100x100, que tiene dos asientos garantizados, el del propio Juan Franco y el de Mario Fernández.

El alcalde dijo que ha mantenido “contactos informales” con el PSOE –en concreto con Irene García y Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque– que ya le ha transmitido su deseo de alcanzar un acuerdo a cambio de los dos votos para hacerse con la presidencia de la institución provincial. Lo lógico es que esto suceda, pero antes, Juan Franco recalcó que va a escuchar y a reunirse con todos los partidos que busquen su apoyo. Hoy mismo puede producirse la cita con los socialistas y el regidor insistió en que no descarta incluso ser vicepresidente.

Por su parte, el Partido Popular –socio de 100x100 en el Gobierno de La Línea el curso pasado– está sondeando el panorama para encabezar a un grupo de partidos que, con el apoyo de la formación linense, podría hacerse con la Diputación. A todos les va a pedir un paquete “bien definido” de medidas para La Línea que “no son nada del otro mundo, sino más bien muy asequibles pero necesarias para la ciudad”.

Por otra parte, Franco anunció ayer una profunda reestructuración del equipo de gobierno local tras la contundente victoria de La Línea 100x100 en las pasadas elecciones municipales que le permite gobernar en solitario. El regidor y su equipo han dividido las responsabilidades en seis grandes áreas, al frente de las cuales se sitúan los seis tenientes de alcalde, y que a su vez contienen distintas delegaciones.

Son “cambios buscando una gestión más eficaz”, dijo el regidor, que busca que “los tenientes de alcalde cobren más peso en la gestión”. La Junta de Gobierno Local estará compuesta también por estas seis personas: Helenio Fernández, Mario Fernández, Juan Macías, Ceferina Peño, Momo Valle y Daniel Martínez.

Además, el alcalde desveló quienes se sentarán en la Mancomunidad de Municipios, que son él mismo, Helenio Fernández (portavoz), Juan Macías, Javier Vidal y una quinta persona por determinar. “Tendremos que reunirnos para alcanzar un posible acuerdo de gobierno y ya veremos, en función de las áreas que nos correspondan, qué persona es la que ocupa este puesto”.

Juan Franco defendió que una y otra negociación no tienen nada que ver y que el proceso para la conversión del municipio en Ciudad Autónoma no se verá afectado por el acuerdo que alcance en las instituciones. Es decir, que no cree que el PSOE ni elPP le pidan siquiera que abandone una idea que ha obtenido el “respaldo mayoritario de los linenses en las pasadas elecciones municipales”.