La familia de Joaquín Prat niega que su hermano Federico esté abandonado en La Línea

La familia de Joaquín Prat, famoso periodista y presentador de Mediaset, niega que su hermano Federico Prat se encuentre abandonado en La Línea de la Concepción. El menor de los Prat había denunciado que estaba sin techo y viviendo de las ayudas de los ciudadanos al carecer de trabajo, sin apoyo de su familia.

Federico es marino mercante de profesión y llegó a La Línea hace casi una década por amor pero ahora el menor de los hermanos, el único de los tres que no está vinculado al periodismo, se encuentra viviendo de las ayudas de los vecinos. Además ha asegurado a distintos medios que no mantiene relación con su familia desde hace casi dos años y que se trata de una situación delicada, aunque no indicó los motivos ni dio más detalles.

La familia, en un comunicado difundido a través de las redes sociales, ha respondido a la denuncia pública de Federico y aportado su versión sobre la situación en la que se encuentra el hermano menor del presentador, así como los motivos por los que se ha deterioriorado la relación en la familia.

El comunicado, compartido por Andrea y Joaquín Prat, sostiene que Federico es adicto y que ya se le habría prestado ayuda. "Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre en casa educado, cariñoso, sensible y es desgraciadamente un adicto. Hace más de 12 de años que mi madre y nosotros como hermanos hemos intentado ayudarle. Acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación, centros de toda índole y también en casa", relatan.

El comunicado continúa afirmando que su situación en la ciudad linense es fruto de una decisión personal. "El propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción. Durante todo este tiempo mi madre se ha hecho y sigue cada mes haciéndose cargo del lugar en el que vive. Y aunque ha tenido oportunidades ha continuado inmerso en el mundo terrible e inmundo de las drogas".

En cambio, Federico Prat expresó que el dinero que actualmente recibe es de los vecinos de La Línea y no se lo gasta ni en drogas ni alcohol. También les agradece su ayuda: "La gente es maravillosa, me dan de comer y me quieren mucho".

La familia finaliza el comunicado demandando privacidad para gestionar la situación. "Ya no esperamos que un día se cure. Pero si privacidad familiar para seguir gestionándolo de la manera menos dañina para todos".

Además, los Prat han asegurado que "las cosas a veces no son lo que parecen. Son muchos años de sufrimiento que sólo nosotros conocemos. Ojalá nadie tuviera que pasar por esto. Ni el enfermo ni la familia que desgraciadamente sufre igual. Juzgar es muy fácil pero la vida no es blanco o negro. Nuestra familia es una piña para lo bueno y para lo malo y así va a seguir siendo. Gracias por la comprensión".