La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Christian Gálvez (Presentador de televisión)

Christian Gálvez Montero no nació en La Línea, pero le faltó poco. Su madre es linense y a su pueblo viene cada vez que puede. Él la ha acompañado y, además, no desaprovecha en sus apariciones televisivas la ocasión de hablar de sus raíces linenses y de la Balona. Una vez, cuando concursó en Pasapalabra una mujer de Cádiz dijo que él también se sentía gaditano, pero de La Línea. Y de la Balona.

El presentador vino al mundo el 19 de mayo de 1980 en la localidad madrileña de Móstoles. Comenzó a ser conocido por el público gracias a una pequeña intervención en la serie Médico de Familia, donde actuó en un episodio interpretando a Juanma, un amigo de Alberto (Iván Santos) que había violado a su novia. También participó esporádicamente en otras series juveniles como Al salir de clase y en La casa de los líos junto al actor Arturo Fernández. Además de estas apariciones en la pequeña pantalla, Christian enfocó también su carrera como actor hacia el teatro, actuando en distintas obras como Jesucristo Superstar siglo XXI, El Tintero y La otra cara de la luna.

Los primeros programas en los que ejerció como presentador fueron Verano Noche, Humor de Noche o Desesperado Club Social, programa por el que fue galardonado con el premio Ondas. Pero no fue hasta que se incorporó al descarado equipo de Caiga quien caiga cuando saltó definitivamente a la fama. Según el propio Christian Gálvez, su etapa como hombre de negro fue quizá la más difícil porque para él, el reportaje es lo más difícil. “Cuando estás fuera, en la calle, dependes de lo que tú eres capaz de sacar. Aunque en un programa como Caiga quien Caiga también tuvimos que aprender dónde está el límite porque yo en el Festival de Berlín terminé vacilando demasiado a Keanu Reeves y creo que el pobre se enfadó bastante. Desde ese momento decidí cortarme un poco más”.

De su paso por Caiga quien Caiga, Christian guarda muchos recuerdos: volando a 400 kilómetros por hora, entrevistando a Tom Cruise, volando con Maribel Verdú y José Coronado e incluso besando a Elsa Pataky mientras Adrien Brody le vigilaba de cerca.En 2007, después de haberse formado durante dos años y medio en el programa más descarado de la televisión, Christian Gálvez se convirtió en el nuevo presentador de Pasapalabra, el famoso concurso vespertino de Telecinco que hasta ese momento conducía Silvia Jato.

Además de por su experiencia frente a las cámaras, Christian Gálvez fue seleccionado para el puesto principalmente por una cuestión de dicción. “Me cogieron porque siempre he hablado muy rápido y eso viene muy bien para el formato del programa”. Y parece que se siente muy a gusto presentando en solitario uno de los espacios con más éxito de la cadena porque, a pesar de definirse como actor, para Gálvez cuando plantean trabajar en televisión no se puede decir que no.

No lo hizo mal tampoco cuando le ofrecieron presentar ‘Tú si que vales’, programa de entretenimiento y búsqueda de talentos cuyo jurado estaba conformado por Noemí Galera, Ángel Llàcer y el dúo Los Morancos.

Su mayor referencia televisiva es su amigo y compañero Jesús Vázquez y es precisamente a él a quien Christian Gálvez ha sustituido para ponerse al frente de Supervivientes, por lo que el presentador combina sus funciones diarias en Pasapalabra con su papel como conductor del conocido programa de aventuras.Christian ha seducido a más de una belleza. La miss venezolana Verusca Ramírez fue una de sus conquistas, pero la mujer que ocupa actualmente su corazón es Almudena Cid. Ambos se conocieron cuando la gimnasta acudió como invitada a Pasapalabra y desde entonces están muy enamorados.

Es aficionado al fútbol como jugador en el campo y en las videoconsolas, y otra pasión oculta son los cómics, sobre todo los de Marvel. Admirador de los samuráis y la cultura japonesa medieval, las katanas, armaduras y cascos nipones, confiesa que le encantaría viajar a Japón.

José Carlos García Gómez (Biólogo)

El biólogo José Carlos García Gómez ha sido reconocido, a nivel internacional, con la concesión del Golden Trident. Es experto en taxonomía y ecología del bentos litoral, así como en bioindicadores marinos, evaluación. El linense José Carlos García Gómez, prestigioso biólogo marino que ejerce su cátedra en el departamento de biología de la Universidad de Sevilla, como director del laboratorio de biología marina de la citada universidad hispalense, ha sido nuevamente reconocido, a nivel internacional, con la concesión del “Golden Trident” en su modalidad científica, nivel de máximo prestigio, por parte de la International Academy of Underwater Sciences and Techniques (Academia internacional de ciencias y técnicas subacuáticas). La ceremonia de entrega tuvo lugar el 22 del mes de julio de 2011.

Por resumir su extenso y meritorio curriculum, destacar el ser experto en taxonomía y ecología del bentos litoral, así como en bioindicadores marinos, evaluación. Monitorización ambiental y conservación del medio litoral y especies marinas protegidas.

Ha dirigido decenas de tesis doctorales y publicado más de doscientos trabajos especializados y es autor de varios libros, entre los que destacan Paradigmas de una fauna insólita, extenso tratado taxonómico sobre moluscos opistobranquios del Estrecho de Gibraltar y Biota litoral y vigilancia ambiental en las áreas marinas protegidas.

Ha participado además en campañas oceanográficas en la Antártida y zonas tropicales de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.