Los linenses Ángel Garó y Miguel Becerra homenajean a Chicho Ibáñez Serrador con un corto

El linense Ángel Garó ha comenzado a vivir una segunda juventud profesional. Después de su reaparición en Veneno, la exitosa serie que dirigen Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y que se emite en Atresplayer Premium, el último reto profesional llega de la mano de otro linense: Miguel Becerra.

Becerra dirigirá a Garó en La Valija, un cortometraje que rodarán a partir del 15 de octubre en el mismo palacete en el que éste vive frente al Teatro Cervantes de Málaga.

Según publica esdiario.com, con este corto de terror, los linenses pretenden rendir homenaje a quien durante años fue mecenas y maestro televiso de Garó: Chicho Ibáñez Serrador.

“La Valija es un corto de terror, me veréis en otro registro que no es el humor, sino el drama. Se lo dedico a Chicho que ya dejó su legado con Historias para no dormir, entre otras muchas cosas. Me hubiera gustado que me viera ahora, le recuerdo y le tengo muy presente, es una de las personas más importantes que han pasado por mi vida”.

Quince personas trabajarán en el rodaje que comienza el próximo 15 de octubre y que se alargará unos días “cumpliendo con todas las medidas preventivas y de seguridad para evitar contagios”, confirma Ángel Garó a esdiario.com.