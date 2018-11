Angel Garó la lía en su salida de Gran Hermano Vip

Gran Hermano VIP ha servido para que la audiencia cambie por completo la imagen que tenía de Ángel Garó. Ha pasado del humorista que hacía reír con un sinfín de personajes escondidos en un biombo a mostrar su peor cara en el 'show' de Telecinco.

"Vete a cantar a Marruecos" fue exactamente lo que le soltó el humorista al modelo Asraf nada más conocerse que éste había vencido finalmente en un ajustadísimo duelo de votaciones.

Jorge Javier Vázquez, que suele poner los puntos sobre las íes a todos los participantes, le pidió que "que dejes de mandar a la gente a su país. Estás tratando con gente como tú, no con chusma. No consiento que a otros concursantes como tú les llames chusma", continuaba el presentador.

Garó contraatacó asegurando que él tiene muchos amigos en Marruecos y Perú. "No he venido a que nadie me lea la cartilla, hagan demagogia y me den lecciones de educación", aseguraba el humorista.

Desde el pasado martes, Ángel Garó no había dejado de repetir una y otra vez que deseaba ser el expulsado, ya que tiene que hacer cosas fuera de la casa. Y al final, la audiencia cumplió sus deseos, aunque su salida no dejó un buen sabor de boca.