El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha informado del corte al paso de vehículos y peatones en varios puntos del municipio debido al desbordamiento y al fuerte caudal del río Hozgarganta, como consecuencia del intenso episodio de lluvias provocado por la borrasca Francis. El río ha alcanzado a las 13:00 horas un caudal de 4,37 metros, superando su máximo histórico de 4,06 metros registrado el 18 de marzo de 2018, lo que marca un récord en el municipio y genera un riesgo elevado de inundaciones.

El gran volumen de agua de este río y del arroyo García Bravo ha provocado que la situación haya empeorado en la parte baja del casco urbano y a lo largo del caude del río.

En Jimena se han llegado a acumular 135 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en la estación de pluviometría situada en Lomas de Cámara y 56 en la del Hozgarganta.

El Consistorio ha recibido desde el 112 la noticia de que la situación va a empeorar debido a a intensidad de las lluvias, por lo que pide a los vecinos no realizar desplazamientos que no sean totalmente necesarios y extremar las precauciones.

Los puntos cortados al tránsito son el puente de la Pasada de Alcalá y las pasada de Tréveris, el vivero y Marchenilla