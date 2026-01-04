El río Hozgarganta supera su máximo histórico en Jimena y su desbordamiento obliga a cortar varios pasos y puentes
La estación situada en Lomas de Cámara, en el término municipal jimenato, ha recogido 135 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas
El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha informado del corte al paso de vehículos y peatones en varios puntos del municipio debido al desbordamiento y al fuerte caudal del río Hozgarganta, como consecuencia del intenso episodio de lluvias provocado por la borrasca Francis. El río ha alcanzado a las 13:00 horas un caudal de 4,37 metros, superando su máximo histórico de 4,06 metros registrado el 18 de marzo de 2018, lo que marca un récord en el municipio y genera un riesgo elevado de inundaciones.
El gran volumen de agua de este río y del arroyo García Bravo ha provocado que la situación haya empeorado en la parte baja del casco urbano y a lo largo del caude del río.
En Jimena se han llegado a acumular 135 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en la estación de pluviometría situada en Lomas de Cámara y 56 en la del Hozgarganta.
El Consistorio ha recibido desde el 112 la noticia de que la situación va a empeorar debido a a intensidad de las lluvias, por lo que pide a los vecinos no realizar desplazamientos que no sean totalmente necesarios y extremar las precauciones.
Los puntos cortados al tránsito son el puente de la Pasada de Alcalá y las pasada de Tréveris, el vivero y Marchenilla